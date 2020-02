Tunisie: Wadii El Jari sur tous les fronts - Une campagne avant terme !

Pour se faire réélire, le président de la FTF n'hésite pas à faire le tour de la Tunisie à la rescousse des clubs en difficulté... et mieux encore...

Il nous rappelle celui qu'on a surnommé en France « L'hyper président ». Nicolas Sarkozy était, en effet, hyperactif, n'hésitant pas le soir même de son investiture à s'envoler à Berlin pour rencontrer Angela Merkel. Par ailleurs, l'hyperactivité de Nicolas Sarkosy a fait que son surnom a caractérisé son mandant présidentiel et lui a collé à la peau, depuis. En Tunisie, une décennie après, et dans un tout autre registre, une personnalité sportive copie scrupuleusement la méthode Sarkozy qui a fini par devenir un « omni-président » et s'incruster partout.

Notre personnalité en question n'est autre que Wadii El Jari. Hyper actif ces derniers temps, il fait le tour de la Tunisie à des fins électorales. Sinon, comment expliquer que, comme par miracle, les soucis financiers et d'ordre logistique (il s'est attaqué même à la question épineuse de l'infrastructure) se résolvent ces dernières semaines par un coup de sa baguette magique?

De Métlaoui au Bardo...

« L'hyper président » de la FTF est annoncé partout. Il serre les mains, distribue les chèques et inaugure des infrastructures sportives. Il a été à Métlaoui jeudi dernier pour superviser l'état des lieux du stade de la ville et ordonner des mesures « exceptionnelles » en faveur de l'Etoile Sportive de Métlaoui. Le jour même, il est allé à Redeyef où il a fait un don au Croissant de Redeyef à l'occasion de son centenaire. La vidéo de propagande de la FTF a indiqué que « des mesures en faveur du Croissant Sportif de Redeyef ont été prises ». Ce jour-là, Gafsa a constitué également une étape de la tournée du président de la FTF.

La semaine dernière, on a retrouvé également le président de la FTF au Complexe sportif Hédi-Neifer pour inaugurer de nouveaux locaux du Stade Tunisien et s'est engagé à équiper la salle de musculation du club, un espace de thalasso et « d'autres interventions », a communiqué la FTF.

Le bon Samaritain du football tunisien...

Mais qu'il est généreux monsieur Wadii El Jari ! C'est un monsieur qui intervient personnellement pour résoudre les problèmes financiers du Club Africain en recevant l'entraîneur du club, Lassaad Dridi et ses joueurs. Il a réglé aussi le différend entre l'entraîneur de l'Espérance de Tunis Mouine Chaâbani et le joueur du Club Africain Wissem Ben Yahia. Tout cela dans la même semaine !

Pour un responsable aux affaires depuis des années, intervenir aussi efficacement et d'une manière orchestrée n'est guère gratuit. Cela ressemble plutôt à une campagne électorale avant terme.

Wadii El Jari puise dans les fonds de la FTF pour redorer son image afin de déblayer le terrain en prévision des prochaines élections qui devront se tenir au mois de mars.

Subvenir aux besoins des clubs et sauver des monuments du football tunisien, notamment le COT, est le propre même du travail de la Fédération tunisienne de football. Apporter son aide à l'amélioration de l'infrastructure sportive de nos clubs et agir dans l'immédiat est une bonne chose en soi à une période où la tutelle ne peut intervenir au vu de la situation économique du pays et étant aussi que l'Etat s'est attaqué à d'autres infrastructures sportives pour les restaurer, à l'instar de l'emblématique piscine du Belvédère, outre les travaux d'extension du Stade olympique de Sousse. Les travaux de rénovation du Stade d'El Menzah sont également planifiés.

Bref, ce n'est pas l'action du président de la FTF qui pose problème, mais le timing choisi. Oui, Wadii El Jari a amélioré les recettes de la FTF en termes de sponsoring. Mais pour puiser dans les fond de la fédération, cela nécessite l'élaboration d'une stratégie sur le long terme. Il fallait le faire au lendemain de la Coupe du monde de Russie. Car les recettes du Mondial doivent servir le développement de notre football à l'échelle nationale et avec une vision claire et étudiée et non financer la campagne électorale du président sortant.