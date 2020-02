Tunisie: Ligue 1 | 14e journée ST-CA 1-0 - Chikhaoui, un but assassin !

Alors que les débats allaient s'acheminer vers un match nul, le milieu stadiste créa la sensation en signant le but de la victoire dans l'ultime minute du temps additionnel.

Stade Hédi Enneifer. ST bat CA : 1-0. (0-0 à la mi-temps). But de Haykel Chikhaoui (90'+3). Arbitrage d'Oussama Ben Ishak.

ST : Jemal, Hosni, Bnina, Akremi, Maatoug, Hadda, Ben Khémiss, Ait Malek (Abata73'), Chikhaoui, Sfaxi (Trabelsi 85') et Sikiru (Ben Nasr 90'+1).

CA : Dkhili (Farhati 54'), Agrebi, Abderrazek, Jaziri, Laabidi, Gasmi, Yahia, Zemzemi, Dhaouadi (Khefifi 85'), Compaoré et Chammakhi (Khlifa 66').

Le public était au rendez-vous hier après-midi sur les gradins du Stade Hédi Enneifer, venu nombreux assister à un choc qui valait le déplacement, mettant aux prises le Stade Tunisien au Club Africain. Ayant connu une bonne phase aller, Stadistes et Clubistes abordaient la rencontre d'hier avec l'intention de bien démarrer la phase retour et confirmer ainsi tout ce qu'ils ont entrepris de bon depuis l'entame de la saison.

Autre motivation : les deux protagonistes sont des adversaires directs. En effet, le Club Africain s'est déplacé hier au Bardo alors qu'il a terminé la phase aller à la cinquième place du classement, à une longueur d'avance en termes de points de son hôte, le Stade Tunisien.

Des calculs tactiques qui ont fait en sorte que locaux et visiteurs ont pris le temps de tâter le terrain. Par ailleurs, il a fallu attendre la 10' pour assister à la première action du match quand le tir de Sfaxi passa légèrement du côté droit des filets de Dkhili.La réplique des visiteurs ne s'est pas fait attendre, sauf que le tir à ras de terre de Chammakhi est intercepté sans difficultés par le portier stadiste, Ali Jemal (11').

Après ces deux tentatives, on croyait que le rythme allait monter d'un iota, mais ni le pressing haut opéré par les Clubistes, ni les contres et les incursions sur les couloirs des Stadistes n'ont inquiété les défenses.Toutefois, les Clubistes auraient pu prendre le dessus en usant de l'arme de la balle arrêtée, à l'image du tir de Dhaouadi sur coup franc direct qui frôla la transversale (32').

A la surprise générale...

Après la pause, on s'attendait à ce que le pressing haut opéré par les visiteurs et les accélérations des attaquants locaux et leurs incursions sur les couloirs soient plus dangereux pour les défenses. Sauf que du côté clubiste, le changement forcé du premier gardien Atef Dkhili, remplacé à la 54' par Noureddine Farhati, n'a pas aidé le coach Lassaâd Dridi qui a perdu une carte à jouer en attaque.

Et alors que le jeu se poursuivait sur la même lenteur des deux côtés, Bassirou Compaoré rata lamentablement une occasion en or pour scorer à la 63', quand, servi sur un plateau par Hamza Agrebi, l'attaquant burkinabé n'a pas trouvé mieux que de perdre son ballon alors qu'il était seul face au gardien stadiste. Il aurait suffi d'une pichenette à Compaoré pour loger la balle dans les filets !Deux minutes plus tard, frayeur dans la défense clubiste lorsque Maâtoug se faufila sur la droite avant de centrer pour Chikhaoui dont le tir puissant passa légèrement à côté des filets (65').

Les choses allaient s'accélérer vers la fin de la rencontre et les occasions sont devenues nettes et, surtout, dangereuses.A la 87', Ali Jemal effaça un but tout fait en s'interposant au tir cadré de Zemzemi qui fut servi sur un plateau par Khefifi.Et alors que les débats allaient converger vers un match nul, l'attaque stadiste a eu raison du flottement de la défense clubiste, notamment à cause de Ghazi Abderrazek.

On jouait l'ultime minute du temps additionnel quand, contre toute attente, Haykel Chikhaoui créa la surprise en prenant au dépourvu le portier clubiste Noureddine Farhati, qui n'a rien vu venir et la balle du milieu stadiste de terminer sa course dans les filets (90'+3).Un but assassin pour Lassaad Dridi et ses joueurs qui ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes au vu des occasions ratées, notamment par Compaoré.