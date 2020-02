Tunisie: Célébration de Sidi Valentin - Le temps des hommes

ll était temps que quelqu'un vienne au secours des hommes. Sidi Valentin l'a fait

Le label a été lancé il y a déjà deux ans, dans un ouvrage pourtant bien féminin puisque consacré aux arts de la table. Pour la fête des amoureux, on avait dressé une table baptisée Sidi Valentin. C'était déjà prémonitoire. Car jusqu'à présent, en termes de festivités, les femmes ont toujours eu la priorité. Pour ne parler que de la fête la plus importante d'une vie, celle du mariage, qui donc se soucie de la coiffure ou du costume du marié ? A la mariée, par contre, on consacre des salons et des foires. Pour évoquer la fête des mères, par exemple, celle-ci est célébrée jusqu'à trois ou quatre fois dans certains pays où cohabitent plusieurs communautés, les mamans étant fêtées à des dates différentes en Europe, en Asie ou en Amérique. Mais qui se souvient de la fête des pères ?

La fête de la femme est célébrée deux fois chez nous, le 8 mars, en même temps que le monde entier, et le 13 août, spécificité tunisienne. A-t-on entendu parler de la fête des hommes ?

Alors, on nous dira peut-être que l'on fait du féminisme discriminatif, que les hommes ont suffisamment d'occasions de fêter leur supériorité, il n'empêche que l'air du temps s'en soucie. C'est ainsi qu'un nouveau magazine online naissait récemment, HOA, intelligent, drôle, pertinent, consacré aux hommes. C'est ainsi encore qu'un concept store à la mode, logiquement soucieux d'attirer la seule clientèle féminine friande de ce genre de lieu, ouvrait une cabine... .de barbier, et un corner de produits ne concernant que cet attribut exclusivement masculin.

Aussi Saint- Valentin étant exclusivement et indubitablement un homme, peu importe qu'il soit saint ou sidi, on a décidé de le fêter au masculin. Que celle qui n'a jamais connu la galère d'avoir à choisir un cadeau au masculin soit la première à protester. Sorti du livre d'art, du cache-col et du cendrier, que reste-t-il à offrir à votre père, votre fils, ou l'homme de votre vie ?

A la Soukra, un espace culturel et sportif plus traditionnellement fréquenté par les femmes, Zmorda au joli nom... .féminin, a décidé de s'en préoccuper. Et de consacrer une exposition entièrement axée autour de ce qui pourrait plaire à nos seigneurs et maîtres. Mais bien sûr, ce seront les femmes qui choisiront.