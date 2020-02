Tunisie: Ligue 2 | 12e journée - Sbikha, l'outsider ambitieux

L'ASS bat l'ASG et monte en grade. Les ambitions de Sbikha doivent être revues à la hausse. Les places d'accessit sont à portée

Plus d'un enseignement majeur à l'issue de la reprise du championnat de D2. Tout d'abord, l'Olympique de Béja caracole désormais en tête du groupe A après sa victoire au forceps face à l'AS Ariana, Sbikha a battu l'ASG, le SS Sfaxien a surclassé l'ASK à Kasserine et Gafsa a battu l'ASD à Djerba. Sur ce, suite à un précieux succès à l'Ariana, les Cigognes rejoignent le Sfax Railways Sports en tête du classement. Hassen Mouelhi a signé un doublé en faveur de l'OB. Oussema Ben Abdelkader a entretenu l'espoir pour l'ASA. Volet groupe A toujours, la joyeuse fratrie de Sbikha nous étonnera toujours. Au révélateur de la Zliza, l'ASS a touché au but grâce à Omar Bennacer.

Dans le calme SVP !

Cinq cartons rouges ont été sortis par les arbitres en six matches comptant pour le groupe A. C'est beaucoup trop ! Chapitre buteurs de cette ronde de ce groupe, Mohamed Amine Ben Romdhane, Youssef Saafi, Mehdi Chahbi et Lassaad Chaabani ont fait trembler les filets. A noter aussi que l'Espérance de Zarzis a été tenue en échec par l'ES Radès. Zarzis doit forcément se reprendre s'il veut jouer les premiers rôles et retrouver la Ligue 1 à terme. Du coté de la poule B, l'ASM, l'EGSG, l'ESHS et le Stade Sportif Sfaxien ont assuré. La compétition s'annonce disputée au sein de ce groupe.