Angola: La ministre d'État discute sur la coopération culturelle avec le Mali

Luanda — La ministre d'État aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira, a réaffirmé dimanche, à Addis-Abeba, les perspectives de coopération entre l'Angola et le Mali dans le domaine de la culture et des arts.

À l'invitation de la ministre de la Culture du Mali, Diaye Rama Diallo, Carolina Cerqueira a été l'invitée d'honneur dans une exposition d'une tente touareg, qui représente la richesse culturelle des peuples du désert du Sahel ainsi que sa diversité linguistique et artistique.

La gouvernante a réaffirmé les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays, soulignant l'engagement commun du Mali et de l'Angola pour une culture africaine au service du développement, de la paix, de l'intégration et de la cohésion du continent.

Elle a également admis que la promotion de la culture africaine impliquait la valorisation du patrimoine naturel et culturel des États membres de l'UA, une source de ressources et de projection de la réalité des sociétés africaines.

Carolina Cerqueira a aussi exprimé sa satisfaction du fait que la ville historique de M'banza Kongo est actuellement un patrimoine de l'humanité.

La ministre a déclaré que l'Angola est engagé dans la protection du patrimoine mondial, qui est une prémisse indispensable pour le développement durable des communautés, avertissant, cependant que sa préservation et sa conservation nécessitent une attention particulière et une mobilisation collective et des innovations qui produisent des résultats en faveur du bien-être des communautés, conformément aux recommandations de l'Agenda 2063 de l'UA.