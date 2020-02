Sénégal: Fin de la 1ère édition du Festival international de Sédhiou - Une diversité culturelle pour consolider la paix et de la cohésion sociale

Les rideaux sont tombés sur la première édition du festival international de Sédhiou. Elle a été placée sous le thème de «diversité culturelle, facteur de stabilité dans l'espace du Mandé».

Une panoplie d'activités a ponctué les festivités sur plusieurs sites de la ville de Sédhiou devenue pour l'occasion, la capitale ouest-africaine de la culture du 7 au 9 février. Des appels sont lancés pour que cette diversité culturelle soit vivifiée au service de la paix et de la cohésion sociale.

La première édition du festival international de Sédhiou a vécu sous de très bons auspices en atteste la pléthore de troupes artistiques venues de plusieurs collectivités territoriales du Sénégal, des pays limitrophes et de la diaspora.

Placé sous le thème générique : «la diversité culturelle, facteur de cohésion sociale dans l'espace du Mandé», ce festival a offert une large gamme de plateaux et prestations de danses, sonorités et couleurs du Mandé c'est-à-dire les pays membres du groupes ethnolinguistique Mandinka de l'Afrique de l'ouest.

Prétexte ne saurait donc être plus valable que ce rendez-vous «du donner et du recevoir» pour consolider le socle de la paix, de la stabilité et du raffermissement des relations sociales plusieurs fois séculaires.

«Comme vous le savez, le chef de l'Etat et l'ensemble de son gouvernement ont placé ce mandat sous le sceau de la culture. Cette culture peut et doit jouer un rôle de pacification et de stabilisation de nos espaces.

C'est aussi une source d'attraction touristique pour booster nos économies à partir de nos potentiels culturels car, le tourisme n'est pas que balnéaire chez nous», a notamment indiqué Abdoulaye Diop maire de Sédhiou et ministre de la culture et de la communication.

Ballets et chorégraphies féeriques dignes du creuset du Mandé

La chorégraphie de la province de N'goré et le Netoos de Bandim de la Guinée Bissau avec des masques féeriques ont marqué le clou de l'événement à faire remuer les frêles jambes irrésistibles aux mélodieuses sonorités de la danse.

Des dossoos de la Côte d'Ivoire aux ballet du Burkina Faso en passant par les chasseurs et forgerons de Sédhiou, les masques de Kalounaye, Ekonkon de Oussouye, les Sérères de Diass entre autres troupes, le spectacle était bien lancé pour replonger les plus anciens dans leurs plus beaux souvenirs de la tradition mais aussi d'enfoncer les racines de la nouvelle génération dans leur propre identité culturelle.

Alphousseyni Seydi Alias Diato professeur d'art visuel et natif de Goudomp est d'avis que «cette première édition du festival est une parfaite réussite. Il a mobilisé beaucoup de pays et les a réunis autour de l'idéal d'une vie en communauté.

Nous, nous avons fait une exposition sur les arts visuels comme la peinture et la sculpture et c'est vraiment fabuleux. A côté, il y'a une foire économique qui favorise également des échanges commerciaux», dit-il.

Des sommités du Mandé à l'animation du colloque !

L'autre temps fort de ce festival international de Sédhiou c'est aussi le colloque organisé le samedi, deuxième journée des activités. Des mastodontes de la culture mandinka et des chercheurs ont disséqué les valeurs de ces diversités au travers des âges.

Il a été aussi décerné des distinctions à titre posthume au défunt maire de Sédhiou à savoir Ibou Diallo 1er maire, Dembo Coly 2e maire, Adama Diallo 3e maire, Moussa Kanté 4e, Amadou Tidiane Bâ 6e maire.

Le 5e maire encore vivant le professeur Balla Moussa Daffé, par ailleurs, initiateur des premières journées culturelles de Sédhiou a aussi reçu sa distinction et s'est réjoui de cette initiative au nom de ses défunts paires. Khady Mané première femme députée de Sédhiou et les footballeurs Sadio Mané et Papis Demba Cissé sont également récipiendaires de ces titres de reconnaissance.

Diverses activités sportives ont aussi ponctué la fête et le point d'orgue aurait surtout été la nuit du spectacle, hier, dimanche 9 février, avec les artistes locaux dont l'UCAS Jazz Band de Sédhiou, des renoms de la musique sénégalaise Carlou-D et Waly Seck et le tout dans une ambiance inédite de sons et lumières.