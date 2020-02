Sénégal: FIKA 2020 - La BNDE met en exergue sa démarche différenciée avec son département Chaînes de Valeurs Agricole.

Organisée par la Chambre des Commerces d'Industrie et d'Agriculture (CICAK) en collaboration avec la Chambre des Métiers, la Foire Internationale de Kaolack (FIKA) est un rendez-vous économique qui a pour ambition d'accompagner l'évolution économique de la région de Kaolack et de ses partenaires.

La FIKA est également une belle vitrine pour faire découvrir le savoir-faire, la technicité et les avancées des acteurs économiques

Ce rendez-vous annuel est par ailleurs, une occasion privilégiée pour une meilleure intermédiation entre interlocuteurs institutionnels, partenaires professionnels et cibles du marché mais aussi de mettre en scène les métiers et produits sénégalais.

Placée sous le haut parrainage du Président Sénégalais, son excellence M. Macky Sall, la 5ème édition de la Foire Internationale de Kaolack a eu lieu du 25 Janvier au 10 Février 2020, au Parc des Expositions du complexe« Cœur de Ville ».

L'édition 2020 de la FIKA a accueilli plus de 1 000 exposants, 150 000 visiteurs et plus de 30pays partenaires du Sénégal, avec comme thème principal : « La marche communautaire de la CEDEAO : enjeux et perspectives».

C'est en ce sens, que les promoteurs ont choisi la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) comme partenaire stratégique et le Maroc comme pays invité d'honneur.

La FIKA est un rendez-vous commercial régional et selon son président M. Serigne Mboup, « elle est en train de creuser son sillon dans le cercle fermé des grandes foires de la sous-région ouest-africaine ».

En effet, l'objectif majeur de cette dernière, est de contribuer au développement et à la sécurisation des relations socio-économiques des pays membres, en leur offrant un espace de promotion et d'échanges.

Elle est de plus est un véritable lieu privilégié d'échanges et de découvertes avec pour ambition de promouvoir la plateforme économique sous- régionale.

En effet, cet événement a permis de capitaliser et de formaliser les relations d'affaires avec les pays frontaliers à travers des axes stratégiques tels que :

- De meilleures conditions d'une paix sociale par un plein épanouissement des potentialités

- La promotion de terroirs et pôles économiques viables afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire

La mission de la FIKA, est par conséquent en parfaite cohérence avec cette volonté de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE), qui est de renforcer et de consolider le développement du tissu économique du Sénégal, pour lequel la Banque œuvre, à travers le financement des PME-PMI sénégalaises, depuis son démarrage en Janvier 2014 et ce, dans tous les secteurs d'activité.

La BNDE, représentée par l'équipe de l'agence de Kaolack, à eu l'honneur de participer à cet événement phare de la ville et ainsi de découvrir de nouveaux acteurs économiques et porteurs de projets innovants qu'elle pourrait accompagner.

En outre, la Banque a eu l'opportunité de mettre davantage en exergue sa démarche différenciée avec son département Chaînes de Valeurs Agricole.

L'une des missions de la BNDE par rapport au développement de l'inclusion financière, est de contribuer au développement économique de toutes les régions du Sénégal ; ce qui explique sa présence dans le « bassin arachidier » depuis Octobre 2015.

La BNDE a encore une fois eu l'opportunité de participer à la FIKA et de rappeler à la délégation de la Chambre de Commerce ses différentes réalisations dans la région.

Ainsi, la Banque, continue à être persuadée que grâce au soutien de l'Etat, des chambres de commerce sénégalaises, de partenariats forts et dynamiques nationaux, régionaux et internationaux, le Sénégal aura dans quelques temps la possibilité de se vanter d'être un pays à économie stable, durable et développée.