Congo-Brazzaville: Défense des droits de l'homme - Le gouvernement dialogue avec les ONG

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones est en session d'échanges avec les organisation non gouvernementales (ONG) et associations de défense des droits de l'homme afin d'harmoniser les actions en la matière.

La toute première session du cadre d'échange et de dialogue entre l'exécutif et les ONG, une soixantaine, œuvrant pour la défense des droits de l'homme, s'est ouverte le 10 février à Brazzaville en présence notamment de l'ambassadeur de l'Union européenne et du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile. « La rencontre traduit non seulement notre volonté commune de transcender les clivages pour la défense des droits de l'homme mais la vitalité de la démocratie par l'expression de la pluralité des opinions », a déclaré le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfried Bininga, à l'ouverture des travaux.

La lutte contre l'impunité, la torture, la délinquance juvénile et les arrestations arbitraires font partie des multiples sujets qui seront évoqués lors de cette rencontre. Il sera également questions de plancher sur la conformité de ces ONG au cadre juridique de certification et l'effectivité de leur fonctionnement ainsi que leurs rapports avec les partis politiques car la réglementation ne permet pas aux ONG d'avoir des liens avec les partis politiques encore moins de leur servir de relais en quelque manière que ce soit.

De leur côté, les ONG ont salué l'initiative ayant donné naissance à ce cadre de dialogue signé le 22 février 2019. « Le gouvernement et les associations de défense des droits de l'homme ne doivent se regarder en chien de faïence mais plutôt travailler main dans la main pour partager les préoccupations et harmoniser les vues », a indiqué le président de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, Christian Loubassou. Pour le ministre de la Justice, le début de cette marche est de conduire le gouvernement, les ONG et associations de défense des droits de l'homme ainsi que de placer la protection des droits de l'homme au cœur de leur action commune.