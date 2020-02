Congo-Brazzaville: Fête du livre - In-Koli Jean Bofane et Max Lobé en vedette à l'ouverture

Quatre temps forts vont ponctuer la septième édition de l'événement qui offre une programmation riche en neuf jours, du 14 au 22 février, sans compter la soirée exceptionnelle de lancement autour de la conférence inaugurale des deux écrivains de renommée internationale suivie du concert de Kalej à la Halle de la Gombe.

Après une année de pause, la Fête du livre a annoncé son retour en pompe autour de la conférence de presse tenue le 6 février dans la salle de cinéma de l'Institut français de Kinshasa (IF), Halle de la Gombe. Hormis la soirée exceptionnelle d'ouverture, Le Courrier de Kinshasa a épinglé quatre autres rencontres mises en lumière à la septième Fête du livre de Kinshasa. Il s'agit, pour commencer, des trois « grands entretiens » organisés autour d'un auteur phare à l'IF.

Premier de la série, « Le grand entretien de Gabriel Okoundji », éminent poète du Congo-Brazzaville, Grand prix littéraire d'Afrique noire 2010, est prévu pour le lendemain de l'ouverture, le samedi 15 février, à partir de 11 heures. Programmé à quelques heures d'intervalles seulement, « Le grand entretien de Gauz » se tiendra le même jour dès 15h30. Il faudra attendre une semaine plus tard pour assister au troisième. « Le grand entretien de Valérie Manteau » va boucler la boucle le samedi 22 février dès 15 heures.

« La Grande conférence » de la septième Fête du livre organisée sur le thème « L'auteur et la ville » est tenue pour un autre de ses moments forts. Une fois de plus, c'est l'IF qui servira de cadre à cette rencontre où l'histoire et la poésie feront bon ménage. À travers les liens que les auteurs du jour ont tissé avec leurs villes mais pas que, ils promèneront l'assistance entre Berlin, Istanbul, Nantes, le Caire, Jérusalem, Paris et Kinshasa comme ils en ont livré leur ressenti personnel à travers leurs plumes.

L'histoire du continent n'est pas en reste à cette Fête du livre qui lui offre une place de choix avec Julien Loiseau. Il est présenté comme le spécialiste de l'islam et passe à ce jour pour l'un des plus fins historiens du Moyen-âge de l'Afrique, particulièrement celle où il est question de l'expansion de l'Empire islamique et de l'extension de ses routes commerciales. L'historien va entretenir les amateurs du livre sur « L'Afrique au temps du monde. Réflexions sur la longue durée de l'histoire africaine ». La langue maternelle aussi va faire une incursion à la septième Fête du livre qui, pour de la célébration de la Journée mondiale de la mangue maternelle, tiendra une rencontre au Centre Wallonie-Bruxelles. Djaili Amadou Amal, Biatitudes Tata N'longi, Jocelyn Danga et Ali Zamir sont les quatre auteurs que recevra leur homologue Richard Ali à cette occasion.

Cœur de la Fête

La librairie éphémère restera le cœur de la Fête du livre et sera à cet effet ouverte dès la journée d'ouverture sur la terrasse de la Halle de la Gombe. L'IF qui offre un espace aux librairies et éditeurs locaux ainsi qu'aux bouquinistes entend de la sorte se constituer en la plus grande librairie de la RDC, le temps de cette septième édition. Toutes sortes de livres seront dès lors proposés aux visiteurs, romans, nouvelles, essais, recueils de poèmes et bandes-dessinées seront à portée de main. La Halle de la Gombe rassure, par ailleurs, que des temps d'échanges avec les auteurs invités sont prévus comme de coutume accompagnés de moments de dédicaces. Le jeune public également y trouvera sa part avec les expositions de travaux scolaires et des lectures dédiées.

Le programme intégral de la Fête du livre est disponible dans le site dédié auquel l'on accède facilement via celui de l'IF. Lors de la conférence de presse, le coordinateur culturel de la Halle de la Gombe, Etienne Russias, a fait une démonstration de sa fonctionnalité. Il en a du reste proposé la consultation pour de plus amples informations sur l'événement qui s'étend au-delà de la Gombe mettant à contribution certains quartiers populaires à l'instar de Kimbanseke N'Djili avec notamment le concours de l'Espace Masolo.

Notons aussi qu'en plus des différentes rencontres organisées à Kinshasa, Goma, Bukavu et Lubumbashi sont les autres parties du pays où a prévu de s'étendre l'événement qu'organise le Pôle Eunic-RDC sous la coordination de l'IFde Kinshasa. Ainsi, la philosophe Yala Kisukidi posera déjà ses valises dans les Kivu avant le début de la fête kinoise, du 10 au 12 février, tandis que l'auteur de Congo Inc., In-Koli Jean Bofane, sera reçu au Katanga après sa clôture, soit les 24 et 25 février.