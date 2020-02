Algérie: Ouargla - Le projet de réhabilitation de l'hôtel "Oasis" de Touggourt livré ce semestre

Ouargla — Les travaux de modernisation de l'hôtel "Oasis" de Touggourt (160 km Nord d'Ouargla), ont atteint un taux d'avancement de 80% et devront être livrés dans le courant de ce semestre, a-t-on appris lundi à la direction du Tourisme et de l'Artisanat (DTA) de la wilaya d'Ouargla.

Lancés en février de l'année dernière dans le cadre de la modernisation et de la réhabilitation des structures hôtelières de la région, les travaux ont porté sur la rénovation de 34 chambres, la salle de réception, la salle des conférences et le restaurant, ainsi que les façades, le colmatage des fissures et la correction des effritements partiels engendrés par le phénomène de la remontée des eaux, a précisé le DTA, Abdallah Belaid.Le ravalement des façades, l'étanchéité des toits, la pose du carrelage, le tout dans le respect du cachet architectural local, font partie des travaux de modernisation et de réhabilitation de cette structure, a fait savoir M. Belaid.

L'opération, qui vise la réhabilitation de cette structure relevant de la chaine hôtelière "El-Aurassi", s'insère dans le cadre du programme du ministère de tutelle portant réhabilitation des structures hôtelières publiques implantées dans le Sud du pays, en vue de relancer le tourisme saharien, selon la même source.Cette structure devra servir également de cadre aux activités de promotion des activités touristiques à travers des expositions, des manifestations culturelles et des ateliers d'artisanat, en vue de relancer la dynamique touristique et économique de la région.

Les structures d'accueil touristiques de la wilaya seront consolidées par la réception prochaine de quatre (4) nouveaux hôtels privés, en sus du lancement au début du mois de mars prochain d'un projet similaire dans la ville de Hassi-Messaoud.La wilaya d'Ouargla dispose de 34 structures hôtelières, classées d'une à trois étoiles, implantées au niveau des daïras de Ouargla, Hassi-Messaoud et de Touggourt, et totalisant une capacité de plus de 1.700 lits, selon les données de la DTA.