Algérie: Le film sud-coréen "Parasite" reçoit l'Oscar du meilleur film

Le film sud-coréen "Parasite" du réalisateur Bong Joon-ho a été sacré dimanche à Hollywood meilleur film lors de la 92e cérémonie des Oscars.

En s'imposant dans la catégorie reine, le film a parachevé une soirée historique, en cumulant es prix du meilleur film, du meilleur réalisateur , du meilleur film international et du meilleur scénario original.Encensé par la critique et déjà sacré "Palme d'or" au festival de Cannes, "Parasite", un hybride entre thriller, comédie familiale et satire corrosive sur les inégalités sociales, est le premier film coréen à être primé aux Oscars.Pour sa part, le long métrage du studio Pixar (Disney) "Toy Story 4" a décroché l'Oscar du meilleur film d'animation, succédant à "Toy Story 3", qui avait également décroché le prix en 2011.

C'est le dixième Oscar pour le studio Pixar dans cette catégorie qui a été créée en 2002.Avec son rôle de cascadeur tranquille dans "Once Upon a Time... in Hollywood", Brad Pitt l'a emporté face aux vétérans Al Pacino et Joe Pesci ("The Irishman"), Anthony Hopkins et Tom Hanks.Laura Dern a, quant à lui, reçu le cadeau rêvé à la veille de son 53e anniversaire pour sa performance d'avocate impitoyable dans "Marriage Story".

Hormis la Britannique Cynthia Erivo ("Harriet"), tous les acteurs et actrices en lice cette année sont blancs et aucune femme n'a été retenue chez les réalisateurs.L'Académie des arts et sciences du cinéma avait souligné que les 8.500 membres appelés à voter cette année n'avaient jamais fait la part aussi belle aux femmes dans les nominations.