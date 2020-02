Gabon: Make-up - Déguisement ou embellissement ?

Se faire belle,se faire désirer est souvent une préoccupation chez beaucoup de femmes.Pour certains visages gras,les femmes cherchent à les rendre plus attrayants.Le make-up est souvent la solution miracle pour se faire ou se refaire le portrait.Mais entre déguisement et embellissement,la question demeure.

Vendus à grande échelle dans le monde entier, les produits cosmétiques sont l'un des produits qui ne connaissent pas de rupture sur le marché. En effet, communément appelé make-up, l'application de ces produits sur le visage a pour but de l'embellir en cachant les imperfections, mais aussi de mettre en avant la féminité.

Nombreuses sont ces jeunes filles et femmes qui disent se trouver plus belles avec un make-up. "Le but de mes réalisations make-up est de me voir sous un plus bel aspect et de me démarquer des femmes de mon entourage" explique une blogueuse. À côté de cela une autre confie : "qu'être naturelle ,c'est bien, se maquiller,c'est encore mieux. Mais changer d'apparence après un make-up au point d'être méconnaissable voilà qui est dangereux".

Les avis divergent. Quand certaines retrouvent confiance en elles, en ayant une toute autre apparence grâce au make-up, d'autres l'appliquent occasionnellement car ces produits peuvent représenter un réel danger pour la peau.