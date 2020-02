Angola: Une Fédération des Chambres d'Angola en voie de création

Luanda — Une Fédération des chambres de commerce d'Angola (FCCA), en vue de permettre un plus grand échange commercial entre les entreprises angolaises et d'autres pays, est en voie de constitution, à l'initiative de la Chambre de commerce Angola-Brésil.

Selon la directrice de la Chambre de commerce Angola-Brésil, Camila Silveira, qui a présenté le projet à la presse, la FCCA devrait chercher à promouvoir les produits, à former les membres et à travailler sur les questions concernant l'importation et l'exportation de produits angolais vers d'autres pays.

Camila Silveira considère le marché angolais comme prometteur, nécessitant une plus grande alliance avec d'autres marchés.

Pour cette raison, a-t-elle ajouté, la FCCA sera un organe d'interconnexion économique et permettra une plus grande facilité d'interconnexion commerciale, dans laquelle les hommes d'affaires angolais auront accès au Brésil et aux Brésiliens, au marché angolais, avec moins de bureaucratie, dans le cadre de la simplification des processus.

Selon la responsable, la FCCA devrait briser les barrières économiques mondiales de l'Angola au monde, en intégrant toutes les chambres de commerce en faveur du pays, avec la possibilité d'unir tout ce qui est mieux, entre produits, formation, industries et entrée de tout comme une porte ouverte sur le territoire national.

Elle a justifié que cela se produise parce que la Chambre, à certains moments, avait la demande d'institutions d'autres pays, qu'elle ne pouvait pas satisfaire en raison de limitations d'action, mais maintenant elle devient une porte ouverte au monde.

Camila Silveira a également fait savoir que la Chambre de commerce Angola-Brésil a développé, en 2019, des formations qui ont bénéficié à plus de cinq mille personnes. Elle a révélé que sept mille livres seront livrés pour l'ouverture d'une bibliothèque communautaire dans la province de Cunene, qui devrait débuter en mars, pour permettre une meilleure préparation des jeunes entrepreneurs, ayant également intégré un psychothérapeute pour travailler avec les enfants de cette province.

La Chambre de Commerce Angola - Brésil a, parmi les objectifs de l'année en cours, un accent sur la formation des jeunes, pour créer des programmes qui permettent à leurs entreprises de rester stables, afin de correspondre à leurs objectifs.

L'objectif principal de la FCCA est l'interconnexion et la fonctionnalité de l'union de toutes les unités existantes des chambres de commerce, dans le monde entier en faveur du commerce et du renforcement des capacités sur le marché angolais, conformément aux termes de la Constitution de la République.