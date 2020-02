Mali: Colonel-major Souleymane Doucouré, ce marquis de la grande muette de l'Air aux commandes

La nomination du haut officier malien Souleymane Doucouré mérite une attention particulière. Pour son brillant parcours et la générosité inoxydable de cet homme qui force respect et admiration dans la grande muette.

Titulaire de plusieurs diplômes et disposant d'une grande expérience au plan national et international, dans le domaine de l'aviation, sa nomination qui vient à son heure est porteuse d'espoirs pour nos FAMA. Surtout au moment où notre pays relance l'initiative "MALIKO" en réponse à une situation extrêmement difficile dans le conflit qui l'oppose aux forces du mal que sont les terroristes. Le Chef suprême des Armées a, cette fois-ci, fait un choix de grande «manœuvre militaire », certainement suggéré par ses proches collaborateurs, en ramenant dans ses troupes, auprès des Responsables militaires déjà aguerris, le Chef de l'Aviation de la MINUSCA, ayant aussi servi au Darfour et sur plusieurs théâtres d'opérations du continent.

L'Officier supérieur des FAMA, qui est adulé par ses frères d'armes et servi déjà au niveau de plusieurs postes de responsabilité au sein de l'Armée de l'Air, qui fête cette année son 44è anniversaire, est Titulaire d'un Brevet Militaire de Pilote d'avion, du Diplôme d'ingénieur du Cours spécial de l'Air. Tous ces parchemins ont été obtenus en France, sans oublier qu'il est aussi détenteur d'un Certificat de pilote Instructeur obtenu aux USA.

Commandant de bord, il a piloté plusieurs types d'appareils comme : Cap 10, TB 30, EMB 121, AN 26, C 337, Pétrel 50, CI 85, BN 2, BT67 et les Tétras, avec à son actif des milliers d'heures de vol. De bonnes dispositions techniques et académiques qui vont fouetter et lubrifier les ardeurs des troupes maliennes au front. Aux manettes désormais, Souleymane Doucouré fera bouger les lignes et initier une véritable stratégie d'appui à l'artillerie aérienne malienne sur le terrain. Les autorités de Bamako devront profiter de cette expertise malienne pour mobiliser des ressources substantielles indispensables en faveur d'une aviation militaire proactive. Mon colonel, le Mali vous fait confiance et attend des victoires éclatantes.

Journaliste-Consultant