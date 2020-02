Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Dauphin Noir et DCMP à forces égales à Goma

Le voyage du DCMP dans l'est du pays n'est pas reluisant au regard des résultats enregistrés jusque-là. Son rival V.Club a aussi marqué un temps d'arrêt, accroché par Racing Club de Kinshasa après sa victoire sur Rangers.

Le début de la manche retour de la 25e édition du Championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) est difficile pour le Daring Club Motema Pembe (DCMP) récemment privé in extremis des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Battu à Kindu par Maniema Union par zéro but à deux, le club coaché par Isaac Ngata a buté, le 9 février, au stade de l'Unité de Goma au Nord-Kivu sur la formation locale de Dauphin Noir. Score de la partie : un but partout. Le défenseur Ikoyo Iyembe a marqué pour les Immaculés à la 26e minute, avant que les locaux de Dauphin Noir n'aient égalisé par Tithi Mambuma à la 29e minute. C'est le huitième de la saison de Mambuma. DCMP compte trente et un points et occupe la 5e place au classement. Dauphin Noir est à la 13e position avec seize points.

Ce même dimanche à Kinshasa, le FC Renaissance du Congo et l'AC Rangers se sont quittés sur une égalité d'un but partout. Lilepo Makiadi a ouvert la marque pour les Renais à la 70e minute. Musingu Mazowa a remis les deux équipes à égalité à la 79e minute. Signalons, par ailleurs, le résultat d'égalité d'un but partout entre le FC Saint-Eloi Lupopo et Lubumbashi Sport au stade Frédéric-Kibassa de Lubumbashi. Mpiana Monzinzi a marqué pour les Viets à la 34e minute, et Kazadi a égalisé pour les Kamikazes à la 58e minute.

V.Club accroché ...

Le samedi 8 février au stade des Martyrs de Kinshasa, le Racing Club de Kinshasa (RCK) a imposé un résultat d'égalité d'un but partout, à l'AS V.Club, en match de la 17e journée du championnat national de football. Comme au match aller qui s'est soldé par le même score de parité, les joueurs du coach Bertin Maku ont mis un frein à l'élan des poulains de l'entraîneur Florent Ibenge, larges vainqueurs des Académiciens de Rangers au match précédent par quatre buts à zéro. Fiston Mayele a marqué pour les Dauphins Noirs de la capitale à la 83e minute. Mais Lino Massombo a égalisé dans les temps additionnels de la deuxième période. Au classement, RCK grimpe à la 7e place avec vingt-trois points pour dix-huit matchs joués. V.Club conserve sa troisième place avec trente-deux points en dix-sept sorties.