Congo-Brazzaville: Musique tradi-moderne - Un concert sur les valeurs de la Sanza livré par le grand maître Keim Oboura

Ce concert en salle a eu lieu au Centre culturel russe de Brazzaville le 8 février. Il a permis au notable et grand maître Keim Oboura ainsi qu'à son Universal Sanza d'ANO de mettre en valeur la musique tradi-moderne à travers la Sanza.

Habitué des grands événements, le grand maître Keim Oboura, qui a participé à diverses rencontres culturelles à travers le monde, a livré pour la première fois un concert dans la salle du CCR. Avec un répertoire varié, le grand maître Keim Oboura et son Universal Sanza d'ANO ont épaté plus d'un spectateur présent à ce rendez-vous. Ils ont débuté le concert par l'introduction, suivie de la musique moderne, à savoir la rumba, le ndombolo et la salsa.

Après cette partie marquée souvent par quelques explications de l'artiste, le groupe a plongé le public dans son champ de prédilection qui n'est autre que la tradition. Des rythmes "Otwere Kongo", en passant par "Kunga" du département du Pool ; "Nkaya" des départements de la Bouenza et du Niari ; ainsi que le rythme vili du département du Kouilou ; ont été l'ossature servie au public.

Ayant reçu les invités de la République démocratique du Congo (RDC), le grand maître Keim Oboura et son Universal Sanza d'ANO leur ont offert une partie de la danse "Mutuashi" de chez eux. Le concert a pris fin par un show Vocal Bantou.

« J'ai eu un grand concert à l'étranger, car le fait pour moi de jouer au Centre culturel russe, c'est une façon de jouer à Moscou donc en Russie, parce que le CCR, c'est déjà Moscou », a-t-il déclaré.

Il a dévoilé la suite de son programme qui s'annonce avec un rendez-vous, le 13 février à 18h00 à l'Institut français du Congo (IFC), où, au cours d'un vernissage, il va présenter sa galerie. « L'IFC nous a accordé cette opportunité d'aller exposer nos œuvres d'art. Que ceux qui n'ont pas pu vivre l'exposition de l'an dernier à Oyo viennent le 13 février à l'IFC. Je vais exposer tout ce que j'ai conçu, plus de cent articles constitués ; des animaux ; des tableaux traditionnels ; des choses du terroir. »

Les spectateurs apprécient la prestation de l'orchestre

Daniel Isaac, ami d'enfance de Keim Oboura, a retracé l'histoire de cet artiste qu'il juge complet. « Keim Oboura, est un ami d'enfance, il se promenait toujours avec sa sanza partout. C'est lui qui a révolutionné cet instrument. Aujourd'hui, il devient un artiste complet. », a-t-il souligné.

Bélinda Ayessa, directrice générale du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, a pour sa part remercié l'ambassadeur de la Russie pour leur avoir donné la possibilité d'assister à ce merveilleux spectacle. « Grâce à la Russie, nous replongeons dans nos racines, nous nous redécouvrons. C'est tout simplement extraordinaire. Nous verrons aussi comment offrir ce genre de spectacle aux autres Congolais. », a-t-elle indiqué.

Pour l'artiste musicien Djoson philosophe, la musique de Keim Oboura représente non pas seulement la culture congolaise, mais aussi la culture africaine et mondiale. « Il y a eu beaucoup de rythmes africains, nous devons être fiers de l'accompagner, parce que sans la tradition on est rien », a déclaré l'artiste.

Ce concert était exceptionnel sur le plan de la composition, a indiqué le directeur du CCR, Sergey Belyaev. C'est la musique traditionnelle, mais présentée avec l'utilisation des instruments électroniques, avec l'interprétation moderne de la musique ancestrale. « Je pense que c'est une réussite complète aujourd'hui », a-t-il laissé entendre.

Notons que le grand maître Keim Oboura est de la deuxième promotion après Paul Kamba et Antoine Moundanda. Il est le premier à avoir introduit les sons de la Sanza (instrument de musique traditionnelle africaine) dans l'association Vocal Bantou (AVB) et à moderniser cet instrument.