Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe pulvérise Nyuki à Goma, Bazano surprend Sanga Balende à Mbuji-Mayi

Le TP Mazembe continue de dicter sa loi au championnat national de football, large vainqueur le dimanche de la formation de Nyuki à Goma, après sa victoire à l'arrachée face à Bukavu Dawa à Bukavu. Pour sa part, Bazano a eu raison à Mbuji-Mayi d'une équipe de Sanga Balende sans âme.

Les Corbeaux de Mazembe continuent haut la main leur périple dans l'est du pays depuis le début de la manche retour de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Après leur victoire à l'arrachée face à Bukavu Dawa (deux buts à un à Bukavu), ils ont sortis leurs griffes pour assommer, le dimanche 9 février, au stade de l'Unité de Goma au Nord-Kivu, les Abeilles de Nyuki de Butembo par cinq buts à zéro. C'était en match avancé de la 25e journée du championnat nationale de football.

Avec de petits changements dans le onze de départ contrairement à la dernière rencontre, Pamphile Mihayo et ses poulains n'ont pas eu du mal à imposer leur suprématie. Djos Issama a ouvert la marque à la 19e minute sur un assist de Patou Kabangu. Passeur décisif sur le premier but, Patou Kabangu a inscrit le deuxième but d'une tête croisée à la 50e minute, reprenant un centre du défenseur ougandais Joseph Benson Ochaya.

Ancien de Mazembe, Robert Mbelu a réduit la marque pour Nyuki à la 54e minute sur penalty. Mais Glody Likonza s'est signalé pour le troisième but une dizaine de minutes plus tard pour le troisième des Corbeaux, sur un centre de l'altruiste expérimenté Patou Kabangu. Le quatrième but a été l'oeuvre du buteur maison, Jackson Muleka à la 85e minute. C'est son 11e but de la saison au championnat nationale de football. Dans les temps additionnels, Djos Issama, premier buteur, a clôturé la série avec le cinquième but des Corbeaux, sur une passe décisive d'Isaac Tshibangu. Mazembe s'est littéralement baladé au cours de cette partie. Avec ce succès de plus, Mazembe renforce son leadership au championnat national de football, avec désormais quarante-quatre points, devant Maniema Union surprenant deuxième du classement avec trente-six points.

Bazano surprend Sanga Balende à Mbuji-Mayi.

Les guerriers de la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi ont battu, le même dimanche, au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi les Anges et Saints de Sanga Balende par un but partout. Le but de la victoire des joueurs du coach Dauda Lupembe a été marqué par le providentiel Jimmy Ponge Emata à la 39e minute. Avec cette précieuse victoire, Bazano prend la troisième place au classement du championnat national dans cette manche retour avec trente-quatre points.