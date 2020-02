Congo-Kinshasa: Luisa Konga - « Yoga Konga met en valeur les racines africaines du yoga »

Moitié allemande et moitié congolaise (RDC), Luisa Konga, 29 ans, vit à Essen, en Allemagne. Travailleuse indépendante dans l'industrie de la publicité depuis 2012 et dans l'industrie du bien-être en tant que professeur de yoga depuis 2015, elle a fondé, depuis presque un an, Yoga Konga LTD, une entreprise durable qui vend des vêtements et des équipements de yoga d'inspiration africaine.

Les produits de la marque seront disponibles au courant de ce mois de février. Par ailleurs, la jeune entrepreneure étudie également le génie mécanique et devrait être diplômée l'année prochaine.

Depuis combien de temps pratiquez-vous le Yoga et pourquoi avoir choisi d'en faire votre métier?

La première fois que j'ai entendu parler du yoga, c'était pendant mon adolescence, mais il m'a fallu un certain temps pour approfondir ce sujet. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai visité un atelier de yoga avec un ami, et j'étais accro. Pour moi, il était clair que je voulais travailler dans cette industrie et faire connaître les bienfaits du yoga. J'ai donc commencé à lire beaucoup de livres, à pratiquer quotidiennement et à visiter des ateliers. J'ai également commencé à enseigner dans des clubs avant même d'avoir suivi ma formation d'enseignant. En bref, j'enseigne le yoga parce que c'est ma passion et c'est toujours une bénédiction de vivre de quelque chose qu'on aime.

En quoi consiste le Yoga Konga et quelle est sa particularité ?

Yoga Konga est une entreprise durable mettant en valeur les racines africaines du yoga. Le «Máanu - Yoga Wear» est fabriqué en bambou pour répondre aux besoins de durabilité. Le bambou est une ressource naturelle et en même temps à croissance rapide. Le bambou a encore plus d'avantages : aucun pesticide ou insecticide n'est nécessaire pour sa culture, la pluie est un approvisionnement en eau suffisant, il peut être cultivé de manière très dense. Ne nécessitant que peu de terre pour pousser, il produit 30% de plus d'oxygène et absorbe plus de CO2 que les arbres communs et peut repousser jusqu'à un mètre par jour. En raison des caractéristiques hypoallergéniques, antibactériennes, antifongiques et sans odeur, les vêtements de sport de ce type n'ont pas à être lavés aussi souvent que les vêtements de sport courants et l'eau peut être conservé.

Quelles sont les spécialités de vos enseignements?

Le style de yoga qui est promu par Yoga Konga est appelé Smai Tawi et est originaire de Kemet (Egypte ancienne). Le yoga, qui est reconnu par le monde occidental comme étant traditionnellement indien, consiste à laisser toutes les limites derrière lui et à ne faire qu'un avec le divin. En bref, tout est question d'unité et d'harmonie. Cet objectif est atteint grâce à un système d'entraînement pratique qui comprend des exercices de respiration, des codes de conduite, des exercices physiques, des techniques de nettoyage et des exercices de nettoyage, ainsi que la méditation. À Kemet, des efforts similaires ont été déployés. Ici, le but était de fusionner le soi inférieur personnel et le soi supérieur, de dissoudre les dualités afin de se connecter avec l'universel, le divin. Encore une fois, cela a été réalisé grâce à la respiration, des exercices physiques, un code de conduite spécial (les 24 lois de Maat) et la méditation. Les exercices de Smai Tawi (yoga africain) sont très précis et ont une simplicité inhérente qui surprend de nombreuses personnes qui pensent au yoga dans un contexte indien en se concentrant sur des aspects tels que l'acrobatie et le contorsionnisme. Les premiers enregistrements de Smai Tawi remontent à 5000 avant JC. tandis que le yoga remonte à 800 avant JC.

Vous avez lancé une marque de Yoga «Maanu Yoga Wear». Pourquoi l'avoir lancée et quelle est sa particularité?

Le «Máanu - Yoga Wear» est le produit de base de Yoga Konga et sera disponible en février. Nous allons lancer avec trois styles: leggings, une paire de shorts et un soutien-gorge de sport. La gamme de styles sera bientôt élargie avec un autre soutien-gorge de sport, des leggings courts et une combinaison. Les vêtements de yoga seront initialement disponibles dans les tailles XS à XL et,plus tard, seront ajoutées les tailles XXS, XXL et XXXL pour une inclusion de toutes les formes et figures. Chaque pièce a le symbole Adinkra «Wawa Aba» et le hashtag #IAMSTRENGTH imprimé à l'intérieur. L'imprimé est placé d'une manière spéciale pour toucher le cœur ou la région de l'utérus. «Wawa Aba» signifie graine (enfant) de l'arbre wawa et est un symbole de persévérance. Cette impression est destinée à fonctionner comme un charme ou un mantra. Un mantra est un énoncé sacré qui doit se manifester par des récitations répétées.

Pourriez-vous nous expliquer les origines du Yoga en Afrique et comment ce Yoga était-il pratiqué?

J'ai suivi des Yoginis et des yogis noirs sur Instagram et j'ai vu de belles poses qui me rappelaient les images des anciens dieux et déesses égyptiennes. Très linéaire, symétrique et sublime. J'ai vu maintes fois le hashtag #kemeticyoga ou #smaitawi, j'ai commencé des recherches en ligne et commandé des livres à des auteurs tels que Muata Ashby et Babacar Khane. Depuis ma plus tendre enfance, je suis fascinée par l'Égypte ancienne et cela a plu à mon cœur car j'ai pu combiner cette fascination avec ma passion pour le yoga. J'étais, et je suis toujours, très heureuse et reconnaissante d'avoir trouvé une partie plutôt inconnue de mon héritage africain. Cela rend Smai Tawi très valorisant pour moi. L'Afrique est le berceau de l'humanité et aussi la source de nombreuses cultures, sciences et principes spirituels. Il n'était donc pas très surprenant pour moi de découvrir une connexion entre le yoga indien et l'Afrique.

Quels sont vos projets?

Je veux que Yoga Konga se développe au cours des trois prochaines années pour avoir un chiffre d'affaires de 40 000 $ US par mois. Je veux garantir cela avec des produits et des ateliers de haute qualité, des stratégies bien planifiées, la numérisation et des coopérations fructueuses. Une autre question importante pour moi est que davantage d'Africains puissent profiter des bienfaits du yoga et de Smai Tawi en commençant à pratiquer. Parce que le yoga vient de nous et est pour nous.