Ile Maurice: Me Yousuf Mohamed au magistrat Sacheen Boodhoo - «Vous mettez en doute mes propos... »

«Je compte plus de 59 ans d'expérience au sein du barreau et vous mettez en doute mes propos. C'est une insulte.» Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel qui représente les intérêts de Roodradewoo Jowahir - accusé de s'être procuré d'articles volés, dont des cigarettes de plus de Rs 13 millions -, n'a pas mâché ses mots face au magistrat Sacheen Boodhoo, de la cour intermédiaire, ce 10 février 2020. Cela, lorsque ce dernier lui a demandé des précisions concernant ses propos tenus en cour.

«Un des 22 témoins a envoyé un message à mon client, Roodradewoo Jowahir, lui réclamant de lui verser un montant de Rs 1 million pour qu'il ne vienne pas témoigner contre lui en cour», a soutenu Me Yousuf Mohamed. Ce à quoi Sacheen Boodhoo a demandé à l'avocat s'il est au courant dudit message.

«Are you privy to the contents of the message?» a lancé le magistrat. Le Senior Counsel, qui n'aurait pas apprécié de tels commentaires, a alors affirmé qu'il a tenu à accomplir son devoir d'avocat en informant la cour. «Je présente une motion réclamant à la cour d'ordonner à la police d'enquêter sur ce message envoyé.»Les deux protagonistes ont eu ces vifs échanges lors du procès intenté à Roodradewoo Jowahir, Parwez Fatahmamode, Alimuddin Codabux et Yashin Khodabaccus. Procès lors duquel un accusé a quitté la salle en pleine audience aujourd'hui.

Pour rappel, Parwez Fatahmamode, connu comme «Lepape» et le présumé cerveau de plusieurs braquages à travers le pays ; et ses deux présumés acolytes, Alimuddin Codabux, alias «alarm», et Yashin Khodabaccus, connu comme «lagorge», sont accusés d'avoir commis un vol by night breaking au préjudice du store Lai Fat Fur à la rue Emmanuel Anquetil, Port-Louis, entre le 11 et 14 octobre 2014. Ils auraient emporté un enregistreur, une somme de Rs 70 000, deux fourgonnettes et 94 cartons de cigarettes d'une valeur de Rs 13 614 499,17. Et Roodradewoo Jowahir aurait reçu ces articles volés le 13 octobre de la même année à Bel-Air.Les accusés sont aussi représentés par Mes Yousuf Mohamed, Anas Rawat, Bishan Ramdenee et Noor Meeajun. Le procès se poursuivra le 13 mai.