Ile Maurice: Oliver Thomas - «Le recyclage n'est pas la solution ultime»

Quel genre de recyclage faites-vous ?

Je recycle le plastique, plus précisément le High Density Polyethylene (HDPE). C'est un polymère thermoplastique à base de pétrole. Bientôt, je recyclerai le Polytéréphtalate d'éthylène (PET), un polymère de type polyester saturé. Pour l'HDPE, je recycle les bouchons et les bouteilles et, pour le PET, je recycle la partie transparente de la bouteille. À savoir que le PET n'est pas jusqu'à présent recyclé à Maurice mais seulement transformé en plastic chips pour être exporté vers l'Afrique afin d'être recyclé.

Comment procédez-vous au recyclage ?

Je recycle l'HDPE en l'écrasant en petits morceaux, que je fais ensuite fondre pour créer des objets comme des sous-verres, porte-clefs, règles, plumes, etc.

Le recyclage est-il un bon moyen pour bannir le plastique ?

Le recyclage n'est malheureusement pas la solution ultime. La solution aurait été de ne pas créer de déchets tout simplement. Cependant, nous savons bien qu'il est impossible de ne pas utiliser le plastique, surtout pour des besoins médicaux. On retrouve le plastique dans tous les secteurs. (... ) Donc, bannir l'usage du plastique à usage unique est non seulement un besoin, mais une priorité. (... )

Est-ce réalisable de bannir le plastique à l'île Maurice ?

Avec la bonne méthode, le bannissement du plastique à usage unique est clairement possible comme nous le démontre Rodrigues. N'empêche qu'il est impossible et irréalisable de bannir complètement le plastique au sens large (... )

L'alternative ?

Le mieux serait de créer une économie circulaire où le plastique déjà utilisé peut être recyclé sur l'île même. Il est possible d'utiliser le plastique déjà utilisé comme matière première dans nos industries. Il faudrait que la collecte des recyclables soit mieux organisée. (... ) Et le gouvernement aurait pu enlever le montant des frais perçus sur les opérations des sociétés engagées dans le recyclage et augmenter les incitations faites à ces dernières...