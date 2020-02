Cote d'Ivoire: Facilités d'achat aux fonctionnaires - La Mugef-CI se met en partenariat avec une entreprise de la place

La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (Mugef-ci) a signé à son siège au plateau le jeudi 6 février 2020 une de convention de partenariat avec une entreprise spécialisée dans le secteur de la literie.

Les clauses de cette signature prévoient 10% de réduction d'achat pour tout fonctionnaire détenteur de la carte unique et intelligente dans toutes les surfaces commerciales de l'entreprise.

Selon le président de la Mugef-ci Mesmin Komoe, cette initiative s'inscrit dans une logique de faciliter le portefeuille d'achat des fonctionnaires en accord avec des structures de référence.

«Pour le Conseil d'Administration que j'ai l'honneur de présider, ce partenariat témoigne de notre volonté d'intégrer des entreprises de qualité au sein du réseau marchand de la Carte Unique et Intelligente dans le but de continuer de faciliter la vie aux fonctionnaires et agents de l'État en activité comme à la retraite.

Le professionnalisme de l'entreprise certifiée ISO 9001, reconnu par la Société Marocaine de Médecine Physique et de Réadaptation et l'Association Allemande des Experts Professionnels avec plus de 40 ans d'existence et de leadership dans le secteur de la literie au Maroc est une preuve rassurante et une raison suffisante qui ont guidé notre choix vers votre structure », s'est-il réjoui.

Pour Mesmin Komoe, « ce partenariat permettra à tous les mutualistes de mieux s'équiper en matelas de haute qualité et de dormir paisiblement après de dures journées de travail.

Je salue donc votre engagement à nos côtés avec à la clé, un accès privilégié des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à vos produits et services ».

Pour sa part, Fahim Youssef, le Directeur commercial de cette société a exprimé sa satisfaction pour la confiance qui leur a été faite avec cette convention. Il a promis que son groupe s'attachera au respect des clauses pour le grand bonheur des fonctionnaires.