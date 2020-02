Algérie: El-Oued - Une quinzaine d'artisans au Salon "Souf-hiver" de l'artisanat et des métiers

El-Oued — Quinze (15) artisans issus de différentes régions du pays prennent part au Salon "Souf-Hiver" de l'artisanat et des métiers, ouvert lundi à l'esplanade "transat" à El-Oued.

Cette manifestation culturelle et économique qui regroupe des artisans des wilaya de Constantine, Mila, Chlef, Tébessa, Batna, Skikda et El-Oued, s'imbrique au programme arrêté conjointement par la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) et l'Office local du tourisme et de l'artisanat (OTA), visant la promotion et la commercialisation des produits de l'artisanat, à travers l'accès à de nouveaux marchés, a indiqué à l'APS le directeur de la CAM, Bachir Tahraoui.Des articles et produits de dinanderie, tapisserie, maroquinerie et bijouterie traditionnelle ainsi que des objets d'art, reflétant la diversité culturelle et la dimension historique des régions participantes, sont exposés à cette manifestation.

Le programme de cette manifestation prévoit l'animation en direction d'une centaine d'artisanes d'une journée d'information sur la fiscalité et la gestion des micro-entreprises, en plus de la remise de titres de qualification à 90 femmes, leur ouvrant droit aux prêts bancaires, via l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), pour l'acquisition des matières premières nécessaires à leurs projets d'artisanat.

L'initiative permettra la préservation des métiers, pan du legs socioculturel et facteur de dynamisation des activités touristiques, en plus de la contribution au développement des familles productrices, estime le même responsable de la CAM.Plus de 14 artisans de la wilaya d'El-Oued ont bénéficié dernièrement d'une session de formation sur les modalités de montage et de gestion des petites et moyennes entreprises (PME), a-t-il rappelé.