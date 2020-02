Algérie: Accidents de la route - Appel à redoubler d'effort dans la prévention et la sensibilisation

Tlemcen — Les participants à une journée d'information, organisée lundi à Tlemcen sur "les accidents de la route" ont appelé tous les secteurs intervenant dans la prévention et la sécurité routière à redoubler d'effort dans la sensibilisation, la vigilance et la stricte application des lois pour réduire le "phénomène tragique" des accidents de la circulation qui endeuille au quotidien plusieurs familles.

Organisée au siège de l'assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tlemcen, cette journée a permis aux participants, représentants divers secteurs, de mettre l'accent sur la gravité de ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur et endeuille chaque année des milliers de familles algériennes.Dans la wilaya de Tlemcen et durant l'année écoulée, il a été enregistré plus de 730 accidents ayant causé la mort à 54 personnes et des blessures à plus de 900 autres, selon les statistiques présentées lors de cette journée par la police et la gendarmerie nationales.

Présidant les travaux de cette journée, le chef de l'exécutif de la wilaya de Tlemcen Amoumene El Mermouri, a exhorté tous les partenaires et tous les secteurs à se mobiliser de façon permanente, déterminée et stricte pour atténuer ce mal.Il a en outre souligné la volonté des hautes autorités de l'état à vouloir réduire ce phénomène qui ronge la société en invitant tout le monde à coordonner les efforts et à se mobiliser davantage pour une prévention efficace.

La participation effective des sociétés d'assurance dans les campagnes de sensibilisation et de prévention a été également proposée par les participants à cet événement.Les intervenants ont également recommandé la restauration des routes dégradées, l'intensification des contrôles techniques et veiller sur l'authenticité des pièces de rechange des véhicules qui sont parfois "derrière de nombreux accidents mortels".