Algérie: Espèces endémiques - Plantation d'une vingtaine de pin noir à Tala Guilef

Tizi-Ouzou — Quelque 22 plants de pin noir, une espèce endémique au Djurdjura, ont été plantés dans la réserve intégrale de "Lainsar Inedjarene" dans le secteur de Tala Guilef, Parc national du Djurdjura (PND), a-t-on appris, lundi, du chef du secteur de ce parc, Abdelaziz Mehdi.

Ces plants de pin noir ont été élevés dans la pépinière de la station de l'Institut national des recherches forestières (INRF) d'Azazga, a indiqué à l'APS ce même responsable, qui a ajouté que le but de cette opération est de "multiplier" cette espèce endémique au Djurdjura, qui se trouve originellement dans la réserve de "Tigounatine", dans la Forêt de Tikejda, et ce "dans le but de la préserver".

Le secteur de Tala Guilef du PND avait déjà lancé des opérations similaires, notammen à Ath Ouabane et à Tala Rana.La station climatique de Tala Guilef dispose actuellement de 8 sujets adultes de pin noir et 25 sujets de pin noir chétifs broutés par le cheptel et 57 semis de pin noir, plantés dans des endroits à l'abri du bétail, a indiqué Mehdi Abdelaziz.

Dans cette démarche de préservation des espèces endémiques, rares ou très rares du Djurdjura, ce même secteur de Tala Guilef du PND a remis à la station de l'INRF d'Azazga, des graines de quatre espèces qui sont le Sapin de Numidie, l'If, le Sorbier torminal (Sorbus torminalis) et d'Erable à feuilles obtuses ainsi que 10 boutures de Sureau noir. "Il s'agit d'espèces très caractéristiques et très rares méritant d'être reproduites", a-t-il souligné.