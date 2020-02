Algérie: Bechar - Démantèlement d'un réseau international de faussaires de monnaie étrangère

Bechar — Un réseau international de faussaires de monnaie étrangère, composé de quatre (4) individus (2 de nationalités africaines et deux nationaux), a été démantelé par les éléments de la sureté de daira de Kenadza en collaboration avec ceux de la police judiciaire de la sureté de wilaya de Bechar, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication de cette sureté de wilaya.

Suite à des renseignements faisant état d'activités douteuses de distribution et vente de billets de banque d'un ressortissant de nationalité africaine, les policiers de la sureté de daira de Kenadza ont procédé à son arrestation en possession de huit (8) faux billets de coupure de 50 Euro, a-t-on indiqué.

La perquisition du lieu d'habitation du ressortissant africain a permis l'arrestation de sa complice, également de nationalité africaine, et la saisie de documents officiels falsifiés, notamment un passeport et une copie de passeports de deux pays d'Afrique et d'Asie, en plus d'une carte bancaire, a-t-on ajouté.

Les quatre mis en cause dans cette affaire de constitution d'une bande de malfaiteurs dans un but d'impression, de détention et de vente de faux billets (devise étrangère), ont été placés en détention provisoire par le magistrat instructeur, en attendant leur comparution devant le tribunal compétent.