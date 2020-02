Burkina Faso: Kundé - 20 ans d'excellence au service de la musique Burkinabè

Faisant sien le dicton selon lequel « A cœur vaillant, rien d'impossible », Jah Press, avec une armée de mousquetaires du show-biz (Papus Ismaël Zongo, Maguy Lesli Oka, Boureima Djiga, Somda Gervais dit Mister P., Azize Bamogo et feu Gaston Palé) se jette corps et âme dans le projet. Accompagné en cela par le soutien de la presse, des acteurs du monde de la musique, de quelques mécènes et... surtout du public.

LES KUNDÉ, BAROMÈTRE DE LA MUSIQUE AU BURKINA FASO

Vingt ans plus tard, une prouesse et un grand mérite pour une cérémonie de récompense non étatique sur le continent africain, cette obstination a réussi à faire des Kundé, le baromètre de la musique au Burkina Faso, un étalon de mesure de la qualité des œuvres discographiques et des artistes, et un objectif de promotion pour les producteurs de musique de notre pays.

Les Kundé ont réussi à apporter aux musiciens la reconnaissance d'un travail qui n'est pas toujours perçu du grand public et des décideurs. Dès la publication de la liste des nominés, l'intérêt est suscité et les artistes musiciens et chanteurs retiennent l'attention de tous.

Il faut ajouter à cela, l'ouverture de l'évènement aux artistes étrangers et à l'international qui crée un brassage culturel, brise les complexes et favorise les relations entre les professionnels du show-biz, entre les promoteurs étrangers et les artistes nationaux. Ce qui est fructueux pour la musique et les artistes burkinabé.

LES KUNDÉ, ÉVÈNEMENT LE PLUS PRESTIGIEUX DE L'UEMOA

Pour les observateurs les plus avertis du show-biz africain, les Kundé sont l'évènement le plus prestigieux de l'espace UEMOA de par sa constance organisationnelle et la richesse de son plateau artistique.

Par ailleurs, il serait de bon ton d'ajouter que par son coté clinquant, fait de strass, de stars internationales et de paillettes, les Kundé sont arrivés à se positionner comme l'évènement majeur le plus chic de la capitale et le rendez-vous le plus attendu de la jet set burkinabè.

Au niveau organisationnel, les Kundé ont réussi à se positionner comme un rendez-vous important inscrit sur les calepins des décideurs du show-biz africain.

Et devenir, par la même occasion, l'une des scènes les plus prestigieuse d'Afrique de l'Ouest, qui a vu défiler les plus grands noms de la chanson africaine, de Salif Keïta à Georges Ouédraogo, en passant par GG Vickey, Tabu Ley Rochereau , Théo Blaise Koukou, Papa Wemba , M'bilia Bell, AB Crynstil, Magic System, Kodjo Antwi, Amadou Balaké, Bailly Spinto, Sam Fan Thomas, Aïcha Koné, Lokua Kanza, Nayanka Bell, Sam Mangwana, Tshala Muana, Victor Démé, Prince Eyango, Fally Ipupa, DJ Arafat, Moni Bilé, Kanda Bongo Man, Eric Brouta, Ismael Lo, Wizboyy, Meiway, Amadou et Mariam, Prince Edouard Ouédraogo, Floby, Eddy Kenzo, Yemi Aladé, Mani Béla, Nyboma, Koffi Olomidé, Gadji Celi, Marthe Zambo, Awa Boussim, Don Jazzy, Tiwa Savage, Sidiki Diabaté, Korede Bello, Frost Olly, Charlotte Dipanda, Neil Oliver, Chidinma, Freddy de Majunga, Kiri Kanta, Roga Roga, Kiff no beat, Bebi Phillip, Kerozen et bien d'autres.

De 2001 à 2019, dix-sept artistes sont montés sur la plus haute marche du podium, en remportant le Kundé d'Or.

Ce sont Solo Dja Kabako en 2001, Bil Aka Kora à deux reprises (2002 et 2005), Georges Ouédraogo en 2003, Amity Méria en 2004, Smockey en 2006, Yellen en 2007, Yoni en 2008, Ahmed Smani en 2009, Faso Kombat en 2011, Eugene Kounker en 2012, Dez Altino en 2013, Alif Naaba en 2014, Sana Bob en 2015, Dicko Fils en 2016, Imilo Lechanceux en 2017 et Awa Boussim en 2018 et Floby en 2010 et 2019

LES KUNDÈ FACE AUX NOUVEAUX DÈFIS

En vingt années de mise en œuvre sans discontinuer, le Commissariat général des Kundé à introduit des innovations majeures au niveau de la cérémonie.

Cela en vue de cadrer l'événement avec les nouvelles données de l'évolution de la musique au Burkina et de prendre en compte les suggestions faites par les acteurs de la filière.

Pour le Commissariat général des Kundé, ces innovations répondent également au souci de consolider les acquis engrangés lors des éditions précédentes, corriger les insuffisances constatées et relever les nouveaux défis qui s'imposent aux Kundé et à la musique au Burkina Faso.

Car pour son concepteur « La principale difficulté réside au niveau de la faiblesse du financement de l'évènement. »

Si les Kundé ont réussi à incarner le slogan de baromètre de la musique au Burkina Faso et prouvé, vingt ans durant, sa capacité organisationnelle et son impact sur l'excellence de la création musicale au Faso, il est temps pour les décideurs économiques et politiques du pays d'apporter un soutien conséquent à l'évènement.