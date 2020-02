Algérie: OPEP-Non OPEP - Pourparlers sur la prolongation de l'accord de réduction de la production

Alger — Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a fait état, lundi à Alger, de pourparlers en cours entre ministres du pétrole des pays membres de l'Opep et producteurs non membres pour la mise en oeuvre des recommandations du Comité technique conjoint "Opep+" relatives à la prolongation, jusqu'à fin 2020, de l'accord actuel de réduction de la production et l'examen d'éventuelles réductions additionnelles.

"Nous sommes en discussions avec les partenaires pour la mise en oeuvre des recommandations du Comité technique "Opep+", à savoir la prolongation, jusqu'à fin 2020, de l'accord actuel de réduction de la production à hauteur de 1,7 million barils/jour et l'examen d'éventuelles réductions additionnelles", a précisé M. Arkab, président en exercice de la Conférence de l'Opep, sur les ondes de la Radio nationale.

Le Comité technique conjoint Opep-non Opep a recommandé, à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue à Vienne (du 4 au 6 février), de prolonger l'accord actuel de réduction de la production jusqu'à fin 2020 et de procéder à une réduction additionnelle jusqu'à la fin du 2e trimestre de 2020.Selon le ministre, l'instabilité du marché pétrolier est due à l'épidémie de Coronavirus qui a un impact négatif sur la demande de pétrole, puisque de nombreuses activités économiques, notamment dans le secteur des transports, sont à l'arrêt.

Evoquant rôle de l'Algérie et ses contributions à la limitation des fluctuations marquant le marché pétrolier ainsi que ses répercussions sur les cours de Brut, le ministre a indiqué que la présidence par l'Algérie de l'OPEP était favorablement accueilli de la part de tous les partenaires (membres de l'Opep et les producteurs autonomes), d'autant que l'Algérie est capable de rapprocher les vues pour parvenir à une décision collective".

Réaffirmant le soutien de l'Algérie à la Chine, qui fait face au Coronavirus, le ministre s'est dit confiant quant à la capacité de ce pays ami de contenir l'épidémie en garantissant tous les moyens requis.

Pour rappel, l'OPEP avait programmé deux réunions importantes pour les 5 et 6 mars prochain a Vienne. Il s'agit de la 178e réunion extraordinaire de l'OPEP et de la 8e réunion de l'OPEP-Non OPEP (OPEP+).La dernière réunion de l'OPEP avait été sanctionnée par la décision d'augmenter les réductions de la production pétrolière de 500.000 barils/jour, portant le total des réductions opérées par l'OPEP et ses partenaires a 1,7 millions barils/jour.