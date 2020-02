Maroc: "The Good Pitch", le Trophée de la compétition responsable, souffle sa deuxième bougie

L'Union des agences conseil en communication (UACC) a organisé récemment, en partenariat avec le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), pour la deuxième année consécutive, le Trophée «The Good Pitch».

Ce Trophée inédit consacre les marques et les annonceurs qui garantissent un climat de transparence, de respect et d'équité, lors des compétitions et des appels d'offres lancés dans le cadre du choix de leur agence de communication.

La cérémonie de remise des prix «The Good Pitch» a été organisée en marge de l'événement "Les Impériales 2020", grand-messe des professionnels du marketing, de la communication, des médias, de la publicité et du digital, placée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Les Trophées «The Good Pitch » 2020 ont été décernés à la Banque Populaire et Saham Assurance qui ont veillé au respect de la charte des appels d'offres selon les engagements pris de part et d'autre dans le cadre de la convention UACC-GAM qui promeut les bonnes pratiques en termes de relations agences-annonceurs.

«En organisant The Good Pitch, les agences conseil en communication rendent hommage aux annonceurs qui prennent les meilleures dispositions pour organiser des compétitions responsables. Constructive et fédératrice, cette initiative est inspirée des meilleures pratiques en vigueur dans les marchés internationaux», a déclaré Maria Aït M'hamed, présidente de l'UACC.

«Dans la lignée de la charte signée entre le GAM et l'UACC, l'initiative The Good Pitch vient récompenser les meilleures pratiques dans le cadre de la relation annonceur-agence, particulièrement en matière de mise en œuvre d'une compétition responsable, équitable et transparente», s'est félicité Youssef Chikhi, président du GAM.

Créée en 1998, l'Union des agences conseil en communication est une association professionnelle regroupant 42 agences membres, représentant près de 85% de l'activité publicitaire du Maroc. Son action vise à structurer les pratiques de la profession et à défendre les valeurs d'éthique, de responsabilité et de juste rémunération dans l'intérêt partagé des marques et des métiers de la communication.

Quant au Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), il est l'unique représentant des annonceurs au Maroc. Le GAM compte actuellement une centaine de membres de toutes tailles et de tous secteurs d'activité représentant plus de 95% des investissements publicitaires au Maroc. Le GAM est membre, depuis 1989, de la World Federation of Advertisers.