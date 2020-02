Congo-Kinshasa: Au cœur d'un conflit entre TP Mazembe et Raja de Casablanca - Ben Malango exige des mesures pour sa sécurité à Lubumbashi

Au cœur d'un grand conflit mêlant le TP Mazembe à son actuelle équipe de Raja athlétic club de Casablanca à cause de sa signature de contrat du côté de cette formation sportive Marocaine, l'attaquant congolais Ben Malango Ngita, transfuge de TP Mazembe, pourrait signer son retour 6 mois après son départ du mythique stade de Kamalondo.

Via son agent, ce natif de Kinshasa tire déjà la sonnette d'alarme, en exigeant de la CAF de disposer des mesures sécuritaires pour son probable retour à Lubumbashi, afin de prendre part au match retour des quarts de finale de la Ligue Africaine des Champions qui va opposer son équipe de Raja de Casablanca au TP Mazembe. Cette rencontre de football est prévue pour samedi 7 mars prochain à Kamal City.

L'agent du joueur craint qu'il soit l'objet des menaces lors de cette explication. Il appelle donc la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) et celle du Maroc (FRM) de trouver un compromis pour que les conditions de sécurité soient optimales pour son client. «Le joueur n'est pas inquiet, car il n'a commis aucune erreur et n'a rencontré aucun problème au Congo. Il est libre d'aller où bon lui semble. Il est actuellement un joueur professionnel d'avenir et les voyages font partie de ses fonctions, et maintenant les deux instances, la Caf et la Fifa, ainsi que la Fédération marocaine de football, doivent garantir la sécurité du joueur... Nous n'accepterons aucune menace ou agression physique sur lui ou sur les fans de Raja et les officiels qui se rendront au Congo », a-t-il déclaré au cours d'un entretient avec nos confrères anglais de la BBC.

Ben Malango est au centre d'un conflit entre le TP Mazembe et le Raja de Casablanca. Le joueur avait forcé son départ brandissant qu'il était fin contrat alors que la direction du TP. Mazembe avait réfuté cette affirmation. Il bénéficie pour le moment d'une autorisation spéciale de la Fifa pour se produire en attendant le règlement du litige. Kamalondo devrait vivre une soirée particulière dans quelques semaines.

Rappelons que par crainte des représailles, Ben Malango avait désisté à se rendre à Kinshasa pour prendre part au match aller de la Phase des groupes qui opposait l'As Vclub de Kinshasa contre Raja athlétic Club de Casablanca.