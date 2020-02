Congo-Kinshasa: Irrégularités financières à la CAF - Constant Omari parle des allégations mensongères et non fondées

«Les réformes structurelles de la CAF continueront malgré les tentatives de dérailler ce processus par presse interposée. Le Comité Exécutif de la CAF se réserve par ailleurs le droit de poursuivre en justice tous les auteurs d'allégations mensongères et non fondées qui circulent depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux », a déclaré le Vice-président de la Caf, le Congolais Constant Omari Selemani, lundi, sur les ondes de rfi, à propos d'une rumeur qui fait état d'une série d'irrégularités financières au sommet de cette grande institution du football africain.

A la base, c'est un éventuel rapport d'une firme britannique à qui la Fifa aurait confié la mission d'auditer la Caf, dont la presse anglo-saxonne, notamment : The New York Times, Associated Press et BBC, ont mis la main sur une copie. Il s'agit d'un document d'une cinquantaine de pages qui retrace la gestion des finances de la Caf depuis 2015. Selon ce rapport, il y aurait des "ajustements frauduleux potentiels" du fait que les documents comptables disponibles en possession seraient jugés « peu fiables et peu dignes de confiance». Comme qui dirait, l'ancienne gouvernance dirigée par Issa Hayatou serait aussi pointée du doigt puisque le président Ahmad n'a été élu qu'en 2017.

En clair, sur 40 versements de la FIFA à la Caf d'un montant total de 10 millions de dollars, seule l'utilisation de 5 versements représentant au total 1,6 million de dollars aurait été tracée dans les dépenses de la CAF, indique le rapport cité par rfi.

Ces différents versements ce sont donc des fonds de la Fifa envoyés à la Caf pour le développement du football en Afrique. L'utilisation de 35 autres versements ne serait pas assez explicite, martèle le rapport.

Pour la CAF, soutient Constant Omari, ce rapport concernait les comptes pour la période 2015-2018, correspondant en partie à la fin de mandat de l'ancienne équipe dirigeante. « Conscient des lacunes dans la gestion des affaires de la CAF, le Comité Exécutif avait entériné le lancement d'un audit général le 11 avril 2019. La conduite du changement après plusieurs décennies de gestion artisanale ne peut se concrétiser en quelques semaines. Le Comité Exécutif est résolu à finaliser la transformation de la CAF pendant son mandat », a-t-il ajouté.

Pour rappel, de juin 2019 à janvier 2020, la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, avait été désignée « déléguée-générale de la FIFA pour l'Afrique ». En pratique, la Sénégalaise devait se pencher notamment, sur la gestion de la CAF, de l'organisation efficace et professionnelle de toutes ses compétitions, et la croissance et le développement du football dans tous les pays et régions d'Afrique.

En définitive, si ces allégations s'avéraient exactes, elles mettraient en difficulté l'actuelle gouvernance du football africain.