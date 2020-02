Algérie: Energies renouvelables - Recours à l'avenir aux petits réseaux

Alger — Le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a fait état, lundi, du recours à l'avenir, pour développement des énergies renouvelables, à la production locale des petits réseaux d'électricité au lieu des centrales.

"L'investissement dans de nouvelles structures est une bonne chose, mais il a, néanmoins, montré ses limites aussi bien en termes de couverture de la demande croissante et que pour la concrétisation d'une politique durable. Nous ne pouvons continuer à investir comme par le passé juste pour satisfaire la demande en période des pics saisonniers, alors que d'autres solutions plus efficaces et de moindre coûts s'offrent à nous", a déclaré Boulakhras à l'ouverture du 3e Salon de l'électricité et des énergies renouvelables (SEER) au Palais des expositions (Alger).

Concernant la situation du secteur des énergies renouvelables, M. Boulakhras a rappelé l'installation à ce jour de 21 stations solaires et fermes éoliennes ont été installées dans les Hauts Plateaux et le Sud d'une capacité globale de 354,3 mégawatts, dont 10,2 mégawatts (MW) d'énergie éolienne.

Depuis leur lancement, ces installations ont produit près de 2.000 GWh.A cela s'ajoute le programme d'hybridation des centrales turbines à gaz et centrales diesel existantes dans le Sud à travers la réalisation de centrales solaires photovoltaïques d'une puissance de 50 mégawatts (MW).

On compte aujourd'hui 12 centrales solaires photovoltaïques hybrides, a fait savoir le responsable, ajoutant que le programme se poursuivra pour couvrir les 30 centrales de production réparties dans le Sud.Dans ce sens, il a ajouter que l'option retenue reposait sur les moyens industriels locaux. "Nous avons choisi une voie difficile, mais c'est la plus à même de garantir le développement économique et de créer un tissu industriel, des emplois et des activités durables", a-t-il soutenu.

Le PDG de Sonelgaz a fait remarquer, a cet effet, que son Groupe veillait à privilégier le produit national et à conclure de partenariats visant la localisation de la production tout en bénéficiant de l'expertise étrangère.Lors de sa visite aux différents pavillons du salon, M. Boulakhras a prôné "une nouvelle forme de partenariat entre Sonelgaz et les sociétés de production du matériel et des équipements électriques spéciaux"."Sonelgaz ne considère pas les sociétés comme simples fournisseurs, mais souhaite les accompagner dans les différentes phases de production, à travers la consultation, pour participer aux choix techniques de l'usine et suivre les moyens de production", a-t-il déclaré.

L'ouverture du SEER a été marquée, en plus de M. Boulakhras présent en sa qualité de représentant du ministre de l'Energie, par la présence du Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, M.Noureddine Yassaa.Ce salon, qui se poursuivra jusqu'au 13 février en cours, enregistre la participation d'une centaine d'exposants activant dans le domaine électrique (fabricants de matériel, sociétés d'installation, distributeurs et fournisseurs).En marge de ce salon, des workshops et des conférences seront organisés sur les thèmes de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de l'innovation énergétique.

