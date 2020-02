Ile Maurice: Coopération UE - Favoriser une agriculture adaptée aux aléas climatiques

communiqué de presse

Une convention de financement, à hauteur de 2,4 millions d'euros, a été signée hier entre le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) et la délégation de l'Union européenne à Maurice, sous l'initiative DeSIRA (Development Smart Innovation through Research in Agriculture).

Cette initiative vise à accompagner l'agriculture et les systèmes alimentaires dans les pays du sud à travers l'innovation en vue de les rendre plus résilients aux effets du changement climatique.

La convention de financement a été signée au Farmer Training School du FAREI à Wooton par l'Attorney General, ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, et l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice, M. Vincent Degert.

A travers ce projet, le FAREI pourra renforcer sa capacité de recherche et de développement dans le but de mieux faire face au changement climatique, et élaborer des pratiques intelligentes et soucieuses de l'environnement en vue d'une production agricole durable.

Le projet, intitulé 'Appui pour une agriculture durable pour l'amélioration de la sécurité et la sûreté alimentaires dans la République de Maurice', permettra, entre autres, l'amélioration de variétés de plantes pour qu'elles soient plus adaptées aux aléas climatiques.

Le projet, qui s'étalera sur une période de 36 mois, devrait aussi aider les planteurs à réduire leur utilisation de pesticides.