Madagascar: Grand casting - La monarchie malgache à travers le 7ème ART

Une opportunité qui s'ouvre à tous, mettant aussi bien à contribution tous les acteurs culturels et artistiques de la nation que les simples citoyens férus d'histoire.

C'est ainsi que s'interprète cette belle initiative lancée par le ministère de la Communication et de la Culture (MCC). Elle consiste à fédérer tous ceux qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice de la valorisation de l'histoire du royaume Merina, ainsi que de ses illustres monarques.

Pour ce faire, un projet audio-visuel, voire cinématographique inédit voit le jour grâce à l'entreprise du ministère et ses collaborateurs, dont la présidence de la République et la chaîne de télévision nationale. Il s'agit d'une série de courts-métrages dont l'essence même est de raviver la flamme patriotique, la fierté et le respect des valeurs traditionnelles chez le peuple malgache. En outre, ce projet qui s'élance ainsi à travers l'annonce d'un grand casting à l'échelle nationale de la part du MCC, aura une grande portée pédagogique et promeut le respect de nos patrimoines. D'autant plus que les principaux personnages en seront les grands rois et reines qui ont régné au sein du Rova d'Antananarivo.

En quête de sosies

Évidemment, l'annonce de ce grand casting de la part du MCC n'a pas tardé à susciter l'intérêt du grand public. Les critères concernant tous les profils recherchés pour interpréter l'illustre Andrianampoinimerina, Radama I, Ranavalona I, Radama II, Rainilaiarivony, Rasoherina, Ranavalona II et Ranavalona III, ainsi que d'autres personnages secondaires potentiels ont déjà été dévoilés.

Pour ceux que ça intéresse donc, il doivent être des ressortissants malgaches, parlant couramment et respectueusement la langue maternelle, ayant les mêmes attraits physiques que les monarques qu'ils auront à interpréter, fort d'une bonne connaissance en culture et en audio-visuel, âgés entre 18 et 50 ans et disponibles à tout moment. Les candidatures sont à déposer auprès de la Bibliothèque nationale Anosy dans un pli fermé, a adressées à Lucia Nicoles Andrianavalona avec la mention « Casting Rova » avant le 17 février.