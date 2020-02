Madagascar: Protection en ligne des enfants - L'Unicef lance le jeu « Tsaiky » sur Facebook

L'Unicef lors d'une conférence de presse pour la présentation de « Tsaiky » à l'hôtel Le Louvre Antaninarenina.

L'univers d'Internet cache de nombreux malfaiteurs et personnes mal intentionnés. Or, les enfants ont de plus en plus accès à Internet. Un renforcement de la sécurité de ces derniers est donc nécessaire. Pour cela, l'Unicef a décidé de créer une application de jeu sur Facebook. Cette application a été présentée aux journalistes hier à Antaninarenina.

Baptisé « Tsaiky », ce jeu comprend deux modules dont le premier concerne les droits de l'enfant et le deuxième la sécurité en ligne. Le principe est simple, l'internaute qui y joue répond à des questionnaires simples sur sa manière d'utiliser Internet et les réseaux sociaux. L'application va lui indiquer, pour chacune de ses réponses, s'il a raison ou tort et lui donner la bonne réponse ou la bonne attitude à adopter. Cette application est disponible sur Facebook depuis hier et est ouverte à tout le monde. L'accès est gratuit et l'interface est plus ou moins ludique, du moins adaptée aux enfants.

En outre, l'Unicef a également collaboré avec l'ONG Youth First, toujours dans le cadre de ce projet qui vise à sécuriser Internet pour les enfants. Des adolescents ont été invités à répondre à des questions concernant leurs publications sur les réseaux sociaux devant une caméra et un groupe d'inconnus. L'objectif était de leur montrer que certaines publications qui semblent anodines sont accessibles au public et restent disponibles sur la Toile pendant une longue période. Antoniaina, un des enfants ayant participé à cette expérience sociale a témoigné : « Cela m'a fait très bizarre de parler de ma vie devant la caméra et tous ces inconnus. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ce que je publiais sur Facebook pouvait devenir aussi gênant ».

Enfin, cette décision d'optimiser la sécurité en ligne des enfants a été prise en 2015. Depuis, plus de 2 000 enfants ont été sensibilisés dans tout Madagascar. Les actions de sensibilisation se poursuivent cette année avec l'appui de l'Unicef, des parents, des propriétaires de cybercafés, des enseignants et de toutes les entités concernées. L'objectif pour 2019 est d'atteindre plus de 3 000 enfants à Madagascar.