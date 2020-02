Madagascar: Itaosy - Cambriolage d'un shop Airtel

Le quartier d'Itaosy a été le théâtre d'une attaque à main armée presque suivie en direct par les internautes. Vers 17 heures, hier, deux hommes armés de pistolet et de sabre ont fait irruption dans un shop Airtel situé dans un mini-centre commercial dénommé « Akany Sambatra ».

La gérante de la boutique, une quinquagénaire, sous les menaces des armes des malfaiteurs n'a pu qu'obtempérer. Une somme de cinq millions d'ariary et quelques téléphones portables ont été emportés par les malfrats. L'alerte a été aussitôt lancée par les riverains mais, en un rien de temps, les bandits se sont évanouis dans les dédales de la Cité des assureurs. Des policiers armés issus des unités d'intervention ont tenté de suivre leurs traces, en vain. Sur place, une rumeur s'est répandue rapidement et fait état d'une prise d'otages à l'intérieur du local. On a même entendu que les bandits étaient coincés à l'intérieur et pour se protéger de l'assaut des policiers, ils ont pris des otages.

Ou encore, les bandits ont été arrêtés et leurs visages ont été recouverts à la sortie de la boutique. Un communiqué de la police sur ce cambriolage a catégoriquement démenti ces versions locales. Il y avait une attaque à main armée et les bandits ont pu prendre la poudre d'escampette, a-t-on appris du service de la communication de la police. Jusqu'en début de soirée, des curieux étaient restés aux alentours et l'attaque a été sur toutes les lèvres.

Personne ne s'attendait à ce genre d'attaque étant donné que la Cité des assureurs et ses alentours sont très fréquentés et qu'à toute heure, l'affluence y est importante. Mais cette fois, les malfaiteurs ont fait fi de cette situation pour passer à l'acte en pleine heure de pointe. Les endroits destinés aux « mobilebanking » sont devenus les cibles préférées des bandits armés, non seulement dans la capitale mais aussi dans les régions.

Le week-end dernier, à Ambositra, un « shop » a reçu la visite de bandits. Le propriétaire n'a pas été épargné, il a été tabassé par les malfrats. À Tanà, le cambriolage des deux cash-point à Ivandry et Ankadindramamy continuent de terroriser les opérateurs dans le secteur du mobile money. Les bandits n'ont pas eu froid aux yeux pour dégainer et blesser par balles. On connaît le mode opératoire des bandits : ils débarquent soit à l'heure de l'ouverture des boutiques sinon au moment de la fermeture. Dans les deux cas, ils sont armés et prennent la fuite à bord de motos.