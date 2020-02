Madagascar: COMDATA - Une convention d'entreprise à l'américaine

Comdata a commencé l'année d'une manière inédite en organisant la plus incroyable des conventions dignes des grandes entreprises américaines.

L'externalisation du processus des affaires ou Business Process Outsourcing (BPO) est de plus en plus pratiquée à Madagascar. Comdata Madagascar figure parmi les entreprises qui opèrent avec succès dans ce domaine.

Grands employeurs

La preuve, l'entreprise devient actuellement un acteur économique de poids, avec ses 1 200 employés et son objectif de recrutement de 200 personnes par mois. Employant essentiellement des jeunes, Comdata est entré dans le club des plus grands employeurs de Madagascar. C'est justement dans le cadre de cette politique efficace de gestion des ressources humaines que Comdata commence l'année en organisant la plus incroyable des conventions d'entreprises. Un événement, digne des grandes corporations américaines, qui s'est déroulé au Palais des Sports le 1er février dernier.

Cette convention d'entreprise à l'américaine, une grande première à Madagascar, a été l'occasion pour les collaborateurs de Comdata d'échanger, de partager et de participer aux exercices de développement personnel dirigé par Toky Rajaona et son équipe Masterlife. Et ce, à travers des témoignages, des partages, des sessions de relaxation qui ont permis aux 1 200 collaborateurs de Comdata d'aborder des thèmes comme l'audace et le courage.

Meilleurs employés

Dénommé Comdata Mania, cet événement était également l'occasion pour la nouvelle direction générale de l'entreprise de récompenser la fidélité et la performance des meilleurs employés en leur faisant cadeaux d'un chèque d'1 million d'ariary chacun. La manifestation a également permis à la nouvelle direction de Comdata Madagascar et Océan Indien de lancer officiellement le réseau social interne CoCo, pour améliorer la proximité et les échanges d'informations en interne et d'annoncer les nouveaux programmes de fellowship, des bourses d'études pour étudiants, souhaitant concilier travail et études, les challenges, l'amélioration des conditions de ses collaborateurs, en plus des constructions et dotations de cantine, de salles de relaxation et de sport. L'événement s'est terminé en beauté par un méga concert avec Lion Hill, Dalvis, BoyBlack, Shyn et Denise.