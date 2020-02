Madagascar: DGSR - Un contrôle très strict qui porte ses fruits

Le nombre des véhicules inaptes à la circulation après le contrôle inopiné effectué par la DGSR ou Direction générale de la sécurité routière s'élève à 736.

La rigueur avec laquelle l'opération a été menée ne peut que nous réjouir car elle nous fait penser que l'on est entré maintenant dans une nouvelle ère. Les autorités sont maintenant décidées à mettre fin à un certain laisser-aller. Tous ces engins roulants qui ne sont pas passés par la case visite technique ou ont bénéficié de passe-droits ont été sanctionnés, et sont donc immobilisés. Cette belle pêche faite par la DGSR nous fait penser que la gabegie et le laisser-aller ne seront plus tolérés et que les routes vont être un peu plus sûres qu'avant.

DGSR : un contrôle très strict qui porte ses fruits

La circulation à Madagascar, en général, et à Antananarivo, en particulier, a été le sujet de nombreux articles de presse. Les interpellations faites par les journalistes n'ont donc pas été vaines. Les accidents meurtriers qui se produisent régulièrement ont provoqué le désarroi des citoyens et mis les autorités dans l'embarras. Dans ce domaine, le vent du changement a donc commencé à souffler. On sait qu'une grande partie du parc automobile malgache est composée de véhicules vieillots et inaptes à la circulation. L'instauration d'un contrôle technique obligatoire n'y a rien fait.

La corruption et le laisser-aller ont continué à sévir et ce sont parfois de véritables cercueils à pneus qui ont continué à rouler. Les autorités ont donc décidé de réagir fermement. La DGSR a pris le taureau par les cornes et a procédé à des contrôles impromptus. Cela fut édifiant. Un grand nombre de véhicules n'auraient jamais dû être autorisés à circuler, certains n'ayant pas fait l'objet de visite technique. C'est un signal fort qui a été lancé. Les contrevenants vont maintenant réfléchir à deux fois avant de passer outre les différentes règles établies. Cela va donc faire cesser l'anarchie qui régnait jusqu'à présent.