Madagascar: "Showcase" - Fianarantsoa accueille Oshna Tess et Mr Sayda

« Les jeunes fianarois ne doivent pas rater cet événement », affirme l'organisateur. Eh oui, une affiche alléchante ! Deux jeunes artistes, Oashna Tess et Missé Sayda, animeront Code Bar 301 à Fianarantsoa le vendredi 14 février à 21 heures. Puisqu'il s'agit de la Saint- Valentin, l'organisateur a nommé cette fête « 301 Party in love ».

Du ragga dance hall, puissant et incisif à la Missé Sayda, nouvelle génération de la musique urbaine malgache, secouera le night club le plus fréquenté de la capitale Betsileo. Ce jeune chanteur présentera sa couleur musicale variée et teintée de sonorités tropicales. Investissant la scène avec le charisme, Sayda combine audace et virtuosité avec amplification et éclairage pour créer une ambiance immersive. Familier des scènes populaires, le jeune homme a le talent d'animer le public à sa manière. Avec la musique de la nouvelle génération, l'artiste suscite l'implication du public, et crée ainsi une fusion vibrante avec ses spectateurs.

Mr Sayda sera soutenu par une jeune artiste talentueuse ! Originaire de Mahajanga, la chanteuse Oshna Tess se fraye un chemin à elle dans le roots et le ragga, en alliant ses influences musicales jamaïcaines à l'héritage afro-américain. Véritable styliste du son, elle prouve que l'art du swing vocal n'a pas fini d'évoluer. Fille d'un célèbre rappeur, qui n'est autre que Shao Boana, elle a une large culture musicale. "301 party in love" sera une occasion pour cette jeune femme d'interpréter ses titres comme Tsikotsiko, Satria zah.Avec ces deux artistes sur les planches, ce ne sera pas étonnant si la fête se prolongera jusqu'au petit matin.