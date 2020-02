Madagascar: Ambassade de France - Soutien aux victimes des intempéries

Les aides en faveur des sinistrés des récentes intempéries continuent d'affluer.

« La France se tient aux côtés de Madagascar, et lui apporte son soutien par le biais de la Plate-forme d'intervention régionale océan indien (Piroi) ». C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué émanant de l'ambassade de France à Tananarive en date d'hier. Le document faisant savoir que le « Piroi participe à la mise en œuvre du plan d'action d'urgence du gouvernement malgache ». Ainsi, 2 000 moustiquaires, 650 kits abris, 650 kits outils, 1 300 bâches, 1 000 seaux et 30 tentes issus de ses deux stocks pré-positionnés à Tananarive et Toamasina ont été distribués aux victimes des intempéries qui ont secoué le pays du 19 au 23 janvier dernier.

Le communiqué de presse également de noter qu'outre les dons, la France a apporté son aide sur le plan technique lors des phases de secours et de relèvement via la collaboration de son coopérant « sécurité civile » du service de sécurité intérieure de l'Ambassade de France à Madagascar. Placé auprès du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC), celui-ci a « apporté toute son expérience et son expertise technique (... ) et a facilité, dès le début les relations entre les autorités malgaches, les responsables de la Piroi, les services de l'Ambassade de France à Antananarivo et le Centre de crise et de soutien (CDCS) à Paris », nous fait savoir l'Ambassade de France à Antananarivo.

Par ailleurs, le communiqué de presse de rapporter que le gouvernement malgache a sollicité l'aide des forces armées françaises dans le largage des vivres et des médicaments dans les zones sinistrées et enclavées. Ce à quoi la France a répondu favorablement - d'après toujours le document - par le déploiement des forces armées du sud de l'Océan indien (Fazsoi). Ces dernières, disposant des matériels nécessaires, vont soutenir l'armée malgache au moyen de leur avion de transport tactique logistique et de fret Casa CN253.