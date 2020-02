Madagascar: Échecs / Championnat Universitaire de France - Le sacre revient à Fy Rakotomaharo

Fy Rakotomaharo reste égal à lui-même.Avec 8,5 points, Fy Rakotomaharo surclasse tout le monde et s'offre le titre de champion de France Universitaire aux échecs.

Il ne cesse de faire parler de lui. Le jeune Fy Antenaina Rakotomaharo vient d'ajouter un nouveau titre à son palmarès. Dimanche au Championnat de France Universitaire aux échecs à Nancy, Fy Rakotomaharo, le Malgache étudiant à l'Université Paris-Saclay remporte le titre national devant Ilyass Msellek de l'Université Paris-Dauphine et de Yovann Gatineau de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pour une première participation, Fy a réalisé un coup de maître en talonnant les habitués de ce grand rendez-vous des universitaires français.

Première année à l'Université de Paris-Saclay à Orsay en mathématiques, physique et informatique, il s'est distingué sur les 93 participants. Sur les 9 rounds, Fy a remporté 8 victoires et a fait un match nul ce qui lui a valu un score de 8,5 points. Il a frôlé le sans-faute, mais, finit loin devant le vice-champion qui totalise un score de 7, 5 points et 7 points pour la troisième place. « C'était contre le vice-champion, Ilyass Msellek que j'ai fait le match nul.

Le niveau était assez élevé, mais comme j'étais le favori, ce n'était pas facile de jouer avec ce statut, heureusement que j'ai su gérer la pression », a t-il expliqué. Jeune prodige des jeux d'échecs, où il a porté au plus haut niveau les couleurs de la Grande île, Fy reste insatiable et continue de récolter les titres. Et du 17 au 23 février, il va participer à l'Open de Cannes.