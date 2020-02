Madagascar: Rita Ravelojaona - « Madagascar, une destination touristique de premier choix »

interview

L'élection du Président du Conseil d'Administration de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) aura lieu ce jeudi 13 février. Deux candidatures ont été retenues, parmi lesquelles figure celle de Rita Ravelojaona, la vice-présidente de la Fédération des hôteliers et des restaurateurs de Madagascar (Fhorm), selon des sources informées. Elle nous livre sa vision lors d'une interview.

Vous êtes candidate à la présidence du CA de l'ONTM. Quelle vision avez-vous ?

Rita Ravelojaona (R.R) : Effectivement, je tiens à apporter ma contribution à la construction du tourisme malgache. La vision est de faire de Madagascar une destination touristique de premier choix, le tourisme étant un moteur de l'émergence de Madagascar à travers une promotion inspirante, inclusive et durable. Le pays a besoin de résultats. Il s'agit donc de mettre en œuvre la stratégie de croissance de l'Etat par une approche cohérente pour la promotion du produit Madagascar.

Comment comptez-vous faire cela ?

R.R : Le tourisme touche la vie de plusieurs personnes, familles, communautés et petites entreprises tous les jours. C'est la plus grande industrie au monde. Il faut une alliance forte au sein de notre industrie touristique pour que le tourisme augmente sa contribution à l'économie. Chacun des partenaires doit jouer son rôle. Je prône l'engagement à une planification collaborative, le renforcement de la capacité des leaders des organes de promotion, l'amélioration des répartitions des avantages touristiques pour que l'année touristique compte 365 jours par an. Il faut développer la culture touristique des Malgaches. Positionner Madagascar en destination mondialement reconnue reste le défi de l'ONTM, il faut inspirer et faire rêver.

Vous êtes la première femme candidate à cette fonction, qui plus est past- présidente de la Fhorm. Peut-on dire que votre élection apporterait une nouvelle dimension de l'ONTM ?

R.R : Ne dit-on pas: « De la femme vient la lumière » ? (Rires). Sérieusement, je pense que cette fonction n'est pas exclusivement masculine, mais surtout je suis de celles qui pensent qu'être une femme ne devrait pas susciter de débat sur tous les plans. Effectivement, toutes les réalisations faites au sein de la Fhorm n'ont pas toujours été médiatisées, ainsi que certains plaidoyers pour les batailles que nous avons menées. Les grandes constructions peuvent se faire discrètement. Le résultat est là, la Fhorm est actuellement un acteur incontournable sur l'échiquier touristique malgache. Avoir été le leader de la plus grande association touristique de Madagascar en assumant un rôle principal pendant huit ans a été pour moi une expérience enrichissante. Nous avons élaboré des projets structurants, et mis en oeuvre un processus opérationnel robuste pour la pérennité de la fédération et du secteur privé du tourisme. Chaque mandat est une nouvelle dimension mais le travail doit être une continuité pour favoriser une synergie de tous les partenaires car, ensemble, nous pouvons accomplir plus. Voilà pourquoi je citerai une sagesse africaine: « Que vos choix reflètent vos espoirs ! »