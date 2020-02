Afrique: Rugby - Quatre entraîneurs diplômés "niveau III"

L'évaluation des neuf stagiaires entraîneurs en quête du diplôme niveau III s'est bien déroulée durant la semaine dernière dans la Capitale.

Seuls quatre d'entre eux ont donné satisfaction aux deux techniciens de World Rugby de la zone francophone, Olivier Magne et Adama Bakhoum. En effet, à l'issue d'une évaluation théorique et pratique, suivie d'une observation pendant leur entraînement, Eric Sefo de la Savonnerie tropicale, Ralay du CRA Ambalavao Isotry, Falisoa de 3FAI Isotry et Lanto du SCB Besarety ont obtenu ce diplôme niveau III vendredi dernier. Ainsi, trois stagiaires passeront encore en deuxième évaluation au mois de juin, tandis que le parcours est terminé pour les deux restants.

« Ces trois stagiaires avaient une bonne note lors de la pratique sur terrain, c'est pourquoi les formateurs devraient encore les évaluer pour une deuxième fois. Tout en sachant que la remise du certificat pour les sélectionnés ne devrait pas tarder, on n'attend plus que le rapport de World Rugby », a fait savoir le directeur technique national, Antsoniandro Randrianorosoa. Ils sont désormais sept entraîneurs à être titulaires du diplôme d'entraîneur niveau III à Madagascar. C'est encore insuffisant pour la centaine de clubs que compte la Grande île. Il nous en faut encore plus pour pouvoir booster le rugby en Afrique.