Ile Maurice: Vol avec violence sur une commerçante - Un suspect arrêté

Jean Noel Dasnin Douce, un maçon de 37 ans domicilié à Pointe-aux-Piments a été coffré dans la matinée d'hier, lundi 10 janvier. Il était recherché pour une affaire de vol avec violence sur une commerçante depuis plus de deux semaines.

Les faits se sont déroulés le 19 janvier dernier à Trou-aux-Biches. Deux individus à moto avaient arraché le sac à main de la victime, âgée de 62 ans. Cette dernière, qui vendait des fruits, avait sa recette du jour. La valeur totale du butin est estimée à Rs 20 000.

Lors de son interrogatoire le suspect a nié les faits mais il a été positivement identifié par la sexagénaire. Cette dernière explique avoir aperçu une partie du visage du suspect. Il a comparu devant la justice hier où une accusation provisoire de «larceny made by two individuals» a été logé contre lui et il a été reconduit en cellule. Son complice est activement recherché.

L'opération était menée par l'inspecteur Seegoolam, le Sub Inspector (SI) Ramasawmy, le sergent Ramdany et les limiers Sookha et Beeharry de la Crminal Investigation Division (CID) de Trou-aux-Biches.