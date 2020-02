Algérie: Coupe d'Algérie - "L'ES Sétif est déterminée à se qualifieraux quarts de finale"

Setif — L'Entente sportive de Sétif est "prête et déterminée" à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie à l'occasion de la réception du CS Constantine jeudi prochain en 8e de finale de l'épreuve populaire, a déclaré lundi l'entraineur de l'équipe, Nabil El Kouki.

"L'équipe est entrée en phase de préparation et nous sommes décidés à arracher le billet de qualification au prochain tour" a indiqué à l'APS, le coach de l'ESS, avant l'entame de la séance d'entrainement en prévision de la rencontre contre le CS Constantine qui aura lieu jeudi au stade du 8 mai 1945, dans le cadre des 8èmes de finale de la Coupe d'Algérie.

Et d'ajouter : "Nous veillerons à préserver la série des résultats positifs, en jouant jeudi sur notre terrain, nous allons bénéficier du soutien de nos supporteurs avec lesquels nous nous sommes réconciliés après le passage à vide de la phase aller"."Il n'y aura pas de préparation spéciale pour ce derby pour manque de temps", a précisé El Kouki, soulignant que le travail sera focalisé sur la récupération et la préparation mentale.

En plus des incertitudes autour de la participation d'Amir Karaoui à ce match, l'ESS sera privée des services de l'attaquant Habib Bougelmouna et du défenseur Saadi Redouane, a-t-il indiqué.La formation de l'ESS compte un effectif de 22 joueurs et l'absence de certains joueurs ne posera pas de problèmes, car nos éléments sont motivés et conscients de la responsabilité, selon Nabil El Kouki.

"Les stages de préparation de l'équipe ont été soigneusement étudiés et ont pris en compte le facteur du calendrier chargé, et le fait de jouer un match tous les quatre jours est normal et nous devons nous adapter à cette situation", a-t-il signalé.