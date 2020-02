Gabon: Carmen Ndaot reçoit Nikolaos Milianitis

Libreville, le 10 février 2020. C'est dans les locaux de l'ANPI-Gabon que Madame Carmen Ndaot, Ministre en charge de la Promotion des Investissements a reçu Monsieur Nikolaos Milianitis, Chef de la représentation régionale de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) en mission prospective à Libreville du 10 au 14 février 2020.

Cette mission de la BEI s'inscrit dans sa ferme volonté de développer un partenariat multiforme avec le Gabon dans les domaines sociaux et économiques. En effet, l'institution financière de l'Union Européenne souhaite investir au Gabon dans les projets et les secteurs prioritaires pour l'emploi, la croissance inclusive, le développement durable et la compétitivité. Cet intérêt de l'institution financière européenne témoigne une fois de plus de l'attractivité de notre pays pour les investisseurs.

A l'occasion de cette rencontre, le ministre Carmen Ndoat a loué, grâce à l'impulsion du Président de la République, le dialogue politique renoué entre le Gabon et l'Union Européenne avant de passer en revue les opportunités d'investissements et les divers projets inscrits dans le programme d'actions prioritaires du Gouvernement (PAPG). Les secteurs privilégiés par l'État gabonais sont ceux susceptibles d'avoir un impact immédiat et visible sur le quotidien des populations à savoir : l'environnement, les infrastructures routières et ferroviaires et le développement urbain...

Pour sa part, le représentant pour l'Afrique Centrale de la Banque européenne a exposé sur les différentes possibilités d'intervention de son institution dans les secteurs public et privé et sur les perspectives de coopération entre les deux parties.

Ces échanges débutés avec la BEI et le Ministère de la Promotion des Investissements seront approfondis avec les ministères sectoriels concernés par les projets d'investissement toute la semaine.

Pour rappel, la BEI est un puissant vecteur de financement dans le monde. L'institution financière de développement a financé à ce jour depuis son arrivée sur le continent africain en 1963 des milliers de projets d'un coût total de plus de 25 milliards d'euros. En 2016, elle a ouvert un bureau régional au Cameroun.