Gabon: La Direction générale de la société Bolloré convoqué par Jean Marie Ogandaga

Libreville, le 11 février 2020 - Le ministre de l'Economie et des Finances, Jean Marie Ogandaga, a convoqué ce lundi 10 février la direction générale de la société Bolloré Transport & Logistique suite à la diffusion par ses services d'informations factices sur le logiciel SYDONIA WORLD exploité par la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

Une note émanant visiblement de ladite entreprise fait état, à tort, de « bug » ou dysfonctionnement de SYDONIA WORLD, de la non maîtrise de l'outil par la DGDDI et les transitaires, et de la disparition des données antérieures à son déploiement initié le 13 janvier dernier.

Le ministère de l'Economie et des Finances regrette la diffusion de ces informations erronées qui jette le discrédit sur un outil performant développé par la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et implanté dans 85 pays.

Par ailleurs, le ministère confirme le bon fonctionnement du logiciel dont l'exploitation a permis d'enregistrer une hausse des recettes douanières et informe de la mise en place de formations à l'utilisation de SYDONIA WORLD au bénéfice des transitaires pour lesquelles la DGDDI n'a enregistré que deux (2) participants pour le compte de la société susmentionnée.

Au terme de l'entretien avec les représentants de la société Bolloré Transport & Logistique, Monsieur Jean-Marie Ogandaga a exigé des excuses de l'opérateur pour le tort causé au gouvernement, à l'administration des douanes et aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Gabon dans ses réformes.

Rappelons que le Gabon a bénéficié de l'appui de bailleurs de fonds multilatéraux dans la mise en place de SYDONIA WORLD qui vise à rendre davantage efficace et transparente l'action des douanes gabonaises.