Afrique: Coronavirus - La proportion de patients ayant guéri a augmenté en Chine (officiel)

Dakar — La proportion de patients atteints de maladies causées par le nouveau coronavirus ayant guéri en Chine a augmenté pour atteindre 8,2%, contre 1,3% le 27 janvier, a-t-on appris d'un responsable de la Commission nationale de la santé cité par l'agence Chine nouvelle.

Les taux dans la province du Hubei et sa capitale, Wuhan, épicentre de l'épidémie, étaient respectivement de 6,1% et 6,2%, contre 1,7% et 2,6% le 27 janvier, a déclaré ce responsable lors d'une conférence de presse à Beijing.

"Les résultats montrent de manière préliminaire l'efficacité des traitements médicaux. Pour le Hubei et Wuhan, les capacités de traitement médical ont été remarquablement renforcées grâce au soutien du personnel médical de tout le pays et à l'augmentation des lits d'hospitalisation", a-t-il expliqué.

Un total de 632 patients guéris sont sortis de l'hôpital dimanche, dont 356 au Hubei. Le nombre cumulé de patients guéris était de 3.281, selon le bilan dressé dimanche.

Le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale de la Chine a atteint 40.171 selon le bilan établi dimanche soir, et 908 personnes étaient mortes de la maladie.

Selon Chine nouvelle, vingt-sept personnes de nationalité étrangère ont été infectées par le nouveau coronavirus. Trois d'entre elles ont guéri et quitté l'hôpital, deux ont succombé à la maladie, et 22 autres ont été placées en isolement dans des hôpitaux, a révélé le ministère chinois des Affaires étrangères dans des propos rapportés par l'agence de presse nationale chinoise.

Ce bilan a été établi lundi à 8h00 (heure locale), et les deux décès comprennent un Américain d'origine chinoise et un Japonais, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Geng Shuang.

Pour les pays qui souhaitent rapatrier leurs ressortissants, M. Geng a affirmé que la Chine prendrait les dispositions concernées et offrirait l'aide nécessaire conformément aux pratiques internationales et aux mesures nationales de prévention et de contrôle de l'épidémie.

Dans le même temps, Wuhan, épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus et capitale de la province chinoise du Hubei (centre), a publié deux notices mardi matin pour contenir davantage la propagation du virus, selon le centre de contrôle épidémique de la ville cité par Chine nouvelle.

Les cas suspects manifestant des symptômes bénins, y compris les patients fiévreux, seront placés en quarantaine et traités dans les établissements médicaux désignés proches.

Ces personnes ne devront pas chercher à se soigner en dehors de l'arrondissement où elles habitent, pour limiter la propagation du virus, stipule une notice.

Selon l'autre notice, tous les quartiers résidentiels doivent être verrouillés à partir du 11 février, en vue de renforcer le contrôle de l'épidémie et de minimiser la circulation de personnes. En outre, tous les bâtiments qui ont enregistré des cas confirmés ou suspects seront fermés et gérés de manière stricte.

Wuhan a rapporté 1.552 nouveaux cas d'infection et 67 nouveaux décès lundi.

La ville s'engage à dépister tous les cas suspects de nouveau coronavirus d'ici la fin de la journée de mardi.

De même, les 28 premiers patients guéris de la pneumonie causée par le nouveau coronavirus sont sortis mardi d'un gymnase transformé en hôpital à Wuhan.

Les patients âgés de 25 ans à 69 ans qui présentaient des symptômes légers étaient entrés dans le gymnase de Hongshan entre le 6 et le 9 février.