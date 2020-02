Tunisie: Lutte | Championnat d'Afrique - Vingt médailles glanées !

Record pour Maroua Ameri qui a raflé son 11e titre africain.

Le championnat d'Afrique s'est achevé dimanche soir en Algérie par la compétition des séniors (Hommes et Dames). La moisson tunisienne a été d'une vingtaine de médailles dont 5 d'or, 6 d'argent et 9 de bronze. La palme est revenue à deux lutteuses. La première, Maroua Ameri, qui, en remportant la médaille d'or dans sa catégorie de poids (62 kg), est parvenue à décrocher son 11 ème titre africain (un record africain). La deuxième n'est autre que la junior Zeineb Seghaier dont c'était la première participation en séniors. Elle glana une médaille d'or dans la catégorie de poids (68 kg).

Barraj confirme

Les trois autres médailles d'or ont été remportées en lutte libre par Haithem Dakhlaoui (70 kg), Mohamed Saadaoui (97 kg) et Ayoub Barraj (79 kg) qui a confirmé ses belles prestations dans de pareilles compétitions. «Un lutteur talentueux. Avec beaucoup plus d'expérience , il fera parler de lui dans des compétitions d'envergure», a confié le DTN Ahmed Khedhri. Les six médailles d'argent ont été glanées par quatre spécialistes en lutte gréco romaine, à savoir le junior Amjed Maafi (72 kg), Ghaith Hannachi (82 kg), Haykel Achouri (97 kg), Mohamed Amine Guennichi (130 kg), Imed Kédidi (92 kg) et Dorsaf Ghéribi (57 kg). Quant aux médailles de bronze au nombre de neuf, elles ont été glanées dans leur totalité par des lutteuses. Il s'agit de Sarra Hamedi (50 kg), Siouar Boucetta (57 kg), Khouloud Ouni (59 kg), Lilia Mejri (65 kg) et Iheme Ayari (68 kg). Les quatre autres ont été remportées par Radhouane Tarhouni (67 kg), le junior Aziz Landoulsi (77 kg), Skander Missaoui (87 kg) en lutte gréco romaine et Maher Ghanemi (74 kg) en lutte libre.

Composées de 53 lutteurs et lutteuses (cadets, juniors et seniors), nos équipes nationales ont remporté au total dans cette joute africaine 59 médailles (21 pour les cadets, 18 pour les juniors et 20 pour les séniors). une moisson honorable confirmant bel et bien les progrès réalisés par la lutte tunisienne.