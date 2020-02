Tunisie: Athlétisme | Championnat national de cross à Grombalia - Le CMA Kairouanais rafle la mise

La ville de Grombalia a récemment vécu au rythme du championnat national de cross toutes catégories.

Cette joute s'est déroulée dans une ambiance festive grâce aux efforts louables des autorités locales et notamment la ligue d'athlétisme du Cap Bon présidée par l'infatigable Ahmed Oueslati. Un bon parcours, de nombreux officiels présents et des courses qui valaient le détour, le spectacle était au rendez-vous avec une participation massive par rapport aux dernières éditions. Volet niveau technique et résultats, les premières places individuelles et par équipes sont revenues à environ une dizaine d'équipes. La palme est revenue au Club Municipal Athlétique Kairouanais qui s'est adjugé avec brio la coupe des coupes féminines, celle des masculines et le challenge de la FTA.

Saâd et Bouzayane avec facilité

Les deux courses reines des séniors (Hommes et Dames) ont été dominées comme attendu par Atef Saâd (Asmt) et Maroua Bouzayane (H.Regueb). Dès le premier tour, Atef Saâd s'est détaché de ses poursuivants, les deux Kairouanais Talel Khalfi et Ahmed Jaziri. Il terminera la distance du 10 km en roue libre: «C'était comme à l'entraînement. J'en ai profité pour évaluer mon degré de préparation en vue du marathon de Paris», a confié Atef Saad. Pour sa part, Maroua Bouzayane n'a pas forcé pour l'emporter malgré la concurrence de Haifa Tarchoune et Chahinez Nasri. «Après environ 3 km, je me suis détachée du groupe. Ainsi j'ai terminé la distance restante du 4 km sans encombres.

Ce fut rassurant de réaliser les minima de participation aux Jeux olympiques volet 3.000 m steeple», a indiqué Bouzayane. Chapitre courses des jeunes, la lutte a été serrée. Et c'est aux plus talentueux qu'est revenu le dernier mot. Chez les cadets, Sabeur Zinoubi (ASS Bouzid) a distancé Chaker Afli (Cmak). En juniors, le sociétaire du Cmak, Brahim Jéridi, a attiré l'attention par sa belle foulée et sa fraîcheur physique malgré les assauts de son principal rival Oussama Slimani (ASS Bouzid). Chez les cadettes, la Kairouanaise Rihab Dhaheri a été intraitable en imposant un rythme rapide que personne n'a pu soutenir.

En juniors jeunes filles, la course a été disputée, et ce fut la sociétaire de l'A.S.Sidi Bouzid Cyrine Kadri qui l'emporta malgré la lutte serrée de Kheloud Chabani du Cmak.Enfin, les masters Dalila Louati (Ezzahra), Yamina Sallemi (Monastir) et Adel H'faiedh étaient les plus en vue.