Tunisie: Expatriés - Villas-Boas charge Khazri !

L'altercation de trop pour l'international tunisien.

«Il a perdu la tête», a affirmé l'entraîneur portugais à propos de la brève altercation qui l'a opposé à l'attaquant des Verts, Wahbi Khazri : «J'ai été surpris, heureusement que je regardais du coin de l'œil sinon, on tombait tous les deux. Je n'ai pas voulu perdre de temps, sinon j'aurais laissé passer le ballon. Je voulais donner rapidement le ballon à Bouna (Sarr) et Alvaro (Gonzalez) m'a parlé en même temps, donc je voulais écouter ce qu'il avait à me dire, c'est tout».

André Villas-Boas a récupéré un ballon qui sortait du terrain et a cherché à le donner à un joueur, avant d'hésiter, ce qui a provoqué le courroux de Khazri qui s'est précipité sur lui.

Au final, les deux ont été sanctionnés d'un avertissement.

Alaeddine Yahia : «Ambition et souffrance vont de pair»

L'ancien international Tunisien, Alaeddine Yahia, est récemment revenu sur sa carrière et sur le mental du joueur tunisien: «Je ne compte pas embrasser une carrière d'entraîneur. Je suis par contre devenu agent, car c'est la reconversion que j'ai choisie. Volet carrière, j'ai évolué durant plus de 17 ans au plus haut niveau. Chapitre spécificités du joueur tunisien, vous savez, un élément qui évolue à l'Espérance par exemple, touche autant d'argent que s'il évoluait en France !

Il faut comprendre par là que le joueur tunisien est suffisant même s'il est talentueux. Or, l'ambition en football doit aller de pair avec la souffrance ! En 2015, j'ai décliné la convocation de George Leekens en sélection. Je venais d'opter pour Caen après une rupture au niveau des ligaments croisés. J'ai préféré me concentrer sur mon club. Cela dit, quand je me suis blessé, personne n'a pris de mes nouvelles ».

La constance de Sassi et de Ben Youssef

Le moral est au beau fixe du côté d'Ezzamalek. Avant d'aborder l'Espérance de Tunis dans le cadre de la Supercoupe d'Afrique, les Cairotes se sont offert le «scalp» d'Al Ismaily en déplacement. Score final (2-1) pour les coéquipiers de Ferjani Sassi qui étaient tout d'abord menés au score, suite à un penalty d'El Mohamady. Obama et Alaa ont ensuite permis à Ezzamalek de glaner les points de la victoire. Lors de ce match, Ferjani Sassi et Fakhreddine Ben Youssef ont disputé toute la rencontre.

Yassine Meriah, la tuile !

Galatasaray s'est largement imposé (3-0) lors de son déplacement à Kasimpasa. Un but contre son camp de Yassine Meriah, puis un doublé d'Adem Büyük ont eu raison de Kasimpasa. Meriah et Haddedi n'ont rien vu venir au cours d'un match à sens unique!

Dudziak bat Ben Hatira

Hamburg a récemment battu Karlsruher (2-0) à domicile. Lors de ce math des extrêmes, Jeremy Dudziak, titulaire, a fourni de gros efforts et a même rendu une copie impeccable.En face, du côté de Karlsruher, la recrue Anis Ben Hatira, a eu droit à quelques minutes de jeu.

Le retour de Batbout

Noussayr Batbout, 18 ans, gravement blessé à la cheville en septembre, a récemment fait son retour aux répétitions du FC Thun. Cet international U20 était pourtant bien parti pour monter en régime lors d'un match amical de la Tunisie U20 face au Japon, en décembre dernier. Par la suite, vint le coup d'arrêt. Maintenant que le joueur est de retour, il va falloir s'accrocher et revenir à son meilleur niveau.

Srarfi et Azouni déchantent

La finale de la coupe de Belgique aurait pu être l'occasion de voir deux Tunisiens sur le terrain, avec d'un côté Srarfi et de l'autre Larry Azouni. Mais aucun des deux ne sera présent sur la pelouse du Stade Roi Baudouin, le 22 mars prochain.

Après l'élimination du Zulte Waregem, de Bassam Srarfi face au Club de Bruges, c'est au tour du KV Courtrai de Larry Azouni de déchanter suite au revers face au Royal Antwerp, club de Nader Ghandri.